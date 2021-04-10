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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزارة التعليم العالي تكشف كواليس دخول مصر الموجة الثالثة من كورونا

صدى البلد

قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى، إن التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والحصول على التطعيم سيمنع مصر من الدخول فى الموجة الثالثة.


وفى مداخلة هاتفية، ببرنامج حضرة المواطن، على قناة الحدث اليوم، أوضحت أن هناك صعوبة فى الدراسات الافتراضية حول فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن هذا الوباء حير العلماء حول العالم.

ولفت الدكتورة وجيدة إلى أهمية الحصول على لقاح كورونا خاصة للفئات العرضة للمضاعفات، كما نوهت إلى أن هناك وفيات قد تحدث، ولا يعرف أن سبب الوفاة هو كوفيد-19.

اشارت عضو اللجنة العليا للفيروسات، إلى أن أى لقاح يأخذ مراحله من الموافقات والدراسات الإكلينيكية.

 

الحدث اليوم فيروس كورونا كوفيد-19 التعليم العالي لقاح كورونا

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