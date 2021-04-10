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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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5 أطعمة تقوى الذاكرة وتزيد الذكاء

5 اطعمة تقوى الذاكرة
5 اطعمة تقوى الذاكرة وتزيد الذكاء

يحتاج كثيرون إلى تقوية الذاكرة وتحسين القدرات الذهنية المختلفة مثل التركيز وسرعة الاستيعاب خاصة انها قد تتدهور مع التقدم في العمر .

يمكن أن يؤدي دمج العديد من الأطعمة في نظام غذائي صحي على أساس إلى تقوية الذاكرة وتحسين صحة المخ والجهاز العصبي مما يجعل قدرتك العقلية أفضل.

نعرض لكم قائمة بأهم الأطعمة التى تقوى الذاكرة وتزيد التركيز والذكاء حسبما جاء فى موقع كلية الطب بجامعة هارفارد.

تظهر الأبحاث أن أفضل أغذية الدماغ هي نفسها التي تحمي قلبك وأوعيتك الدموية ، بما في ذلك ما يلي:

الخضر الورقية الخضراء

الخضر الورقية مثل اللفت والسبانخ والكرنب والبروكلي غنية بالعناصر الغذائية الصحية للدماغ مثل فيتامين K واللوتين وحمض الفوليك وبيتا كاروتين،تشير الأبحاث إلى أن هذه الأطعمة النباتية قد تساعد في إبطاء التدهور المعرفي مما يحمى الانسان من الخرف والزهايمر وانخفاض التركيز والذكاء.


السمك الزيتي 

الأسماك الدهنية هي مصادر وفيرة لأحماض أوميجا 3 الدهنية ، وهي دهون صحية غير مشبعة تم ربطها بانخفاض مستويات الدم من بيتا أميلويد ، وهو البروتين الذي يشكل كتلًا ضارة في أدمغة الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر. 

حاول أن تأكل السمك مرتين على الأقل في الأسبوع ، ولكن اختر الأنواع التي تحتوي على نسبة منخفضة من الزئبق ، مثل السلمون وسمك القد والتونة الخفيفة المعلبة والبولاك. إذا لم تكن من محبي الأسماك ، فاسأل طبيبك عن تناول مكمل أوميجا 3 ، أو اختر مصادر أوميجا 3 الأرضية مثل بذور الكتان والأفوكادو والجوز.


التوت

 أظهرت الأبحاث أن مركبات الفلافونويد ، وهي أصباغ نباتية طبيعية تمنح التوت ألوانها اللامعة ، تستطيع أن تقوى الذاكرة، في دراسة نشرت عام 2012 في دورية Annals of Neurology ، وجد باحثون في مستشفى بريغهام والنساء بجامعة هارفارد أن النساء اللواتي تناولن حصتين أو أكثر من الفراولة والتوت كل أسبوع يؤخرن تدهور الذاكرة لمدة تصل إلى عامين ونصف.


الشاي والقهوة

يوفر الكافيين الموجود في فنجان القهوة أو الشاي الصباحي أكثر من مجرد زيادة تركيز على المدى القصير. 

في دراسة نشرت عام 2014 في مجلة التغذية ، كان المشاركون الذين تناولوا كميات أكبر من الكافيين أفضل في اختبارات الوظيفة العقلية، وفقًا لأبحاث أخرى ، قد يساعد الكافيين أيضًا في ترسيخ الذكريات الجديدة.

 طلب العلماء في جامعة جونز هوبكنز من المشاركين دراسة سلسلة من الصور ثم تناول دواء وهمي أو قرص كافيين 200 مليجرام، تمكن المزيد من أعضاء مجموعة الكافيين من التعرف على الصور بشكل صحيح في اليوم التالي.


عين الجمل

 تعد المكسرات  من أكثر الاطعمة التى تقوى الذاكرة وتزيد الذكاء مصادر ممتازة للبروتين والدهون الصحية ، كما أن نوعًا واحدًا من المكسرات على وجه الخصوص قد يحسن الذاكرة وربطت دراسة أجريت عام 2015 من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس استهلاك عين الجمل بكثرة مرتبط بتحسين درجات الاختبار المعرفي، الجوز غني بنوع من الأحماض الدهنية أوميجا 3 يسمى حمض ألفا لينولينيك (ALA) ، والذي يساعد على خفض ضغط الدم ويحمي الشرايين هذا جيد للقلب .
 

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