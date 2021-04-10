الدوري الإنجليزي .. تشيلسي يهزم كريستال بالاس 4-1 ويتقدم للمركز الرابع

حقق فريق تشيلسي فوزاً هاما على كريستال بالاس، بنتيجة 4-1 في الجولة الـ31 من البريميرليج، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "سيلهرست بارك".

وسجل تشيلسي هدف التقدم عن طريق كاي هافيرتز في الدقيقة "8"، و أضاف كريستيان بولسيتش الهدف الثاني في الدقيقة "10".

وفي الدقيقة "30" سجل البلوز هدفا عن طريق كورت زوما، في حين سجل كريستيان بنتيكي هدف كريستال بالاس الوحيد في الدقيقة "78".

واستطاع تشيلسي إضافة هدف رابع عن طريق كريستيان بوليسيتش في الدقيقة "78”.

ورفع تشيلسي رصيده بعد هذا الفوز الى 54 نقطة فى المركز الرابع مؤقتاً، في حين تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 38 في المركز الثالث عشر.