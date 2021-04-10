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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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شديدة الأهمية| خالد عكاشة: زيارة رئيس تونس لمصر تؤكد متانة علاقات البلدين..فيديو

خالد عكاشة
خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات، إن زيارة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد الرسمية الحالية إلى مصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، شديدة الأهمية.

وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم مناقشة العديد من الملفات الرئيسية بين الرئيس السيسي ونظيره التونسي، أهمها الأمن القومي العربي، لافنا أن الزيارة تأتي في توقيت مهم وحساس لتؤكد على قوة وعراقة ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأشار إلى أن جلسة المباحثات الثنائية بين الرئيسين بحثت عدة ملفات على رأسها الاستثمار بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري وفتح الخطوط الملاحية والوضع الليبي الذي يهم البلدين، مؤكدا أن الزيارة تضمنت رسائل مهمة على صعيد الأمن القومي العربي والتعاون الثنائي.

 

وأوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات، أن الرئيسين السيسي وقيس سعيد، بحثا أيضا كيفية التخلص من عناصر وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية من خلال تجربة مصر الرائدة لأنها الركيزة الرئيسية لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
 

قيس سعيد الرئيس التونسي الرئيس السيسي خالد عكاشة

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