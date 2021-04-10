عقد قران المنشد مصطفى عاطف .. صور

احتفل اليوم المنشد مصطفى عاطف، بعقد قرانه اليوم في حفل عائلى حضره الأقارب والأصدقاء والحبيب الجفرى والدكتور أسامة الأزهرى والفنان حمادة هلال والملحن مدين والكابتن نور خطاب والفنان محمد ثروت والمنشد محمود التهامي، وأحيا الحفل فريق أبو شعر للإنشاد الديني.

وكان المنشد مصطفى عاطف، طرح دعاء جديدًا بعنوان "شفتك يارب" عبر قناته الخاصة على "اليوتيوب"، في شهر رمضان.

وروج "عاطف" للدعاء عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، معلقًا على البرومو "تقدر تشوف ربنا في كل حاجة حواليك، ومع كل نظرة وحركة وموقف {وفي أنفسهم أفلا يبصرون} #شوفتك_يارب".

دعاء "شفتك يارب" من كلمات منة عدلي القيعي، ألحان عمرو حدرج، ومن توزيع حسن الشافعي.