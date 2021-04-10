الموالح المصرية تعزو العالم..ننشر كافة تفاصيل دخول أول شحنة برتقال إلي اليابان

وزير الزراعة : تنفيذ جميع طلبات الحجر الزراعي الياباني واستيفاء المواصفات الفنية اليابانية الشديدة لدخول البرتقال

متحدث الزراعة : طلبات متزايدة من كل دول العالم على المنتجات الزراعية المصرية نظرًا لجودتها

الفلاحين : مصر تفوقت على اسبانيا فى تصدير البرتقال واحتلت الصدارة الأولى لتصدير الموالح

احتلت مصر المكانة الأولى عالنيا فى تصدير الموالح ، على الرغم من جائحة كورونا ، إلا أن الحجر الزراعى لم يتوقف عن التصدير ، ولم يتهاون فى الاشتراطات التى تفرضها بعض الدول حتى أن الزراعة أعلنت مؤخرا دخول أول شحنة من البرتقال المصرى إلي الأراضي اليابانية .

وفى هذا الصدد ، قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث باسم الوزارة، إن مصر تحتل المكانة الأولى فى تصدير الموالح عالميًا بتصدير ما يقرب من 2 مليون طن من الموالح سنويًا إلى مختلف الدول، كما أنها الأولى عالميًا فى تصدير الفراولة والياسمين، والثالثة عالميًا فى تصدير البصل، والسادسة عالميًا فى تصدير البطاطس.



وأضاف "القرش"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك اهتماما كبيرا بجودة المنتجات الزراعية المصرية، وهو ما ظهر فى الفواكه بالفترة الأخيرة، وترتب عليه حدوث طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية فى التصدير بسبب مطابقة المواصفات لشروط الدول، منوهًا إلى أن تطوير المعامل لفحص المنتجات كان له دور مهم وجيد فى تصدير المنتجات الزراعية المصرية بجودة عالية.



وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة أن مصر تلتزم بجميع شروط الدول لتصدير المنتجات إليها، موضحًا أن الحاصلات المصرية الزراعية تغزو معظم دول العالم، خاصة دول شرق آسيا مثل اليابان والصين لأن لديهم اشتراطات عالية، وهذا إثبات وشهادة جودة على تقديم مصر لمنتج غذائى آمن.



وأشار إلى أن إجمالي صادرات مصر من البرتقال يصل إلى نحو 1.3 مليون طن خلال عام 2020، مؤكدا أن هناك طلبات متزايدة من كل دول العالم على المنتجات الزراعية المصرية نظرًا لجودتها العالية وتوافر جميع الاشتراطات والمواصفات الفنية للدول المستوردة.



فيما قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين ، إن عودة تصدير البرتقال إلي اليابان مرة أهرى يعد انتصار كبير للفلاح المصرى والموالح والمنتجات الزراعية المصرية أيضا خاصة فى وقت يعانى منه العالم مله من نقص المنتجات المصدرة إلي الخارج بسبب جائحة كورونا .

وأشار" أبوصدام " خلال تصريحات ل "صدى البلد " ، إلى أنه تم تصدير العام الماضى أكثر من ٥ مليون طن من المنتجات الزراعية ، مع فتح الأسواق الجديدة فى معظم الدول .

وأكد "نقيب الفلاحين " أننا نصدر أكثر مليون و٨٠٠ ألف من الموالح إلي الخارج ، ويحتل البرتقال الصدارة فى الموالح المصدرة ، حيث يمثل 80 % من المنتجات المصدرة ، منوها إلي أن الموالح المصرية تحتوى على فيتامينات سي المطلوبة عالميا بسبب جائحة كورونا .

وأضاف أن غزو المنتجات الزراعية المصرية لمعظم دول العالم إقرار من المجتمع الدولى بجودة المنتجات الزراعية المصرية وانتصار للفلاح المصرى ، لافتا الى ان معظم دول العالم تتهافت على الموالح المصرية حيث أسهمت الجهود الحكومية الكبيرة في الحفاظ علي الأسواق العالمية التي تستورد الموالح المصرية ، وجذبت أسواقاً جديدة.





وأوضح ابو صدام، ان الموالح المصرية تفوقت علي كل منافسيها من أكبر الدول المصدرة للموالح في العالم فتخطت اسبانيا التي كانت تحتل المرتبة الأولى وتفوقت علي جنوب افريقيا





فيما أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن دخول اول شحنة برتقال الي اليابان بنجاح بعد تنفيذ جميع طلبات الحجر الزراعي الياباني واستيفاء المواصفات الفنية اليابانية الشديدة والتي تعتبر هي الأصعب على مستوي العالم.



وأضاف القصير ان جميع إجراءات الفحص في الميناء الياباني على البرتقال المصري تمت بنجاح وجاءت كلها مطابقة لكافة الاشتراطات اليابانية والمقاييس الدولية وذلك بشهادة اليابانيين الذين أشادوا بالمنظومة الرقابية التي يقوم بها الحجر الزراعي المصري على الصادرات

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وأشار إلى انه على مدار عام 2019 كثف الحجر الزراعي المصري مفاوضاته مع الجانب الياباني حيث تم الاتفاق على خطة العمل لبدء التصدير بعد الانتهاء من الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة في اليابان والتي انتهت بنشر قرار بفتح السوق الياباني امام أصناف الموالح المصرية في الجريدة الرسمية اليابانية .

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‏ومن جانبه قال د. أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري أن فتح السوق الياباني بمثابة التحدي الأكبر الذى خاضه الحجر الزراعي فى السنوات الأخيرة في مجال فتح الأسواق الجديدة وذلك نظرا للاشتراطات الحجرية المكثفة من الجانب الياباني وصعوبة المفاوضات إلا أن فتح هذا السوق أمام الصادرات المصرية يعتبر بمثابة علامة الجودة العالمية والتي تشهد بها جميع دول العالم خلال الفترة الماضية واحتلال مصر المراكز المتقدمة فى الصادرات كالمركز الأول عالميا في تصدير البرتقال.

والجدير بالذكر أن وزير الزراعة كان قد أعلن في شهر نوفمبر الماضي عن فتح الاسوق اليابانية لأول مرة أمام جميع الموالح المصرية بعد العديد من المفاوضات الجادة .