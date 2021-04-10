وزير الخارجية البحريني يتلقي اتصالا هاتفيا من نظيره سامح شكري

ذكرت صحيفة الايام البحرينية، أن الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني تلقي اليوم، اتصالاً هاتفيًا من نظيره المصري سامح شكري.

وأشارت الصحيفة إلي إنه جرى بحث علاقات الأخوة الوطيدة بين البلدين والتعاون الثنائي القائم بينهما في شتى المجالات، في ظل الحرص المتبادل للارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالخير والمنفعة على الشعبين الشقيقين.



كما بحث الوزيران تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، ومجالات التنسيق المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه دول المنطقة.

وتطرق الاتصال إلى الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.