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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد ظهور جلطات دموية.. تحرك أمريكي أوروبي بشأن لقاح جونسون آند جونسون

ولايات أمريكية توقف
ولايات أمريكية توقف التطعيم بلقاح جونسون وأوروبا تدرس الأمر

ذكرت وكالة الأدوية الأوروبية أنها تقوم بمراجعة وإعادة تقييم "لقاح جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19"، بعد تقارير عن تسببه بجلطات دموية خطيرة لدى 4 حالات ممن تلقوا اللقاح في الولايات المتحدة.

وقال بيان صادر عن الهيئة الأوروبية إن حالة واحدة أصيبت بجلطات في الدم خلال مرحلة التجارب السريرية على لقاح "جونسون"، بينما أصيبت 3 حالات أخرى بجلطات عقب طرح اللقاح في الولايات المتحدة، بينها حالة وفاة.

ويستخدم لقاح "جونسون آند جونسون" حاليا في الولايات المتحدة فقط، ومن المتوقع أن يتم طرحه في الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع المقبلة.

وفي الولايات المتحدة، باتت جورجيا ثالث ولاية أمريكية توقف بشكل مؤقت مراكز التطعيم عبر لقاح جونسون آند جونسون، بعد إصابة 8 أشخاص بأعراض جانبية شديدة، بحسب شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية.

وكانت ولايتا نورث كارولينا وكولورادو  أعلنتا إجراء مماثل ضد لقاح "جونسون" بعد تعرض عشرات الأشخاص في الولايتين لآثار جانبية سلبية تتراوح بين الدوخة والغثيان والإغماء.

من جانبها، تقول السلطات الصحية في الولايات المتحدة أنها لم تجد صلة مباشرة بين لقاح "جونسون آند جونسون" وجلطات الدم، بينما قالت وكالة الأدوية الأوروبية إنها تدرس الأمر بعد تسجيل 4 حالات محتملة بينها حالة وفاة.

ويأتي ذلك القلق من لقاح جونسون آند جونسون، في وقت يخضع فيه لقاح أسترازينيكا البريطاني لمراجعة جديدة بعد تقارير عن تسببه في تجلطات دموية لدى بعض متلقي التطعيم.

وبحسب التقارير، بلغ 129 شخصا من بين 4.5 مليون شخص تلقوا لقاح جونسون آند جونسون، عن آثار جانبية شديدة.

ووافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، في فبراير الماضي، على استخدام لقاح جونسون آند جونسون على  أساس طارئ.

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