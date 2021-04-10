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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعاني مرضا نفسيا.. النيابة تحقق في قتل سيدة طفلتها خنقا فى أوسيم

جثة طفلة
جثة طفلة

تجري نيابة أوسيم التحقيق مع سيدة متهمة بخنق طفلتها ٣ سنوات، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والإستماع لأقوال الزوج للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وعرض السيدة على الطب الشرعي لبيان مدى قواها العقلية.

وكشفت التحقيقات أن والدة الطفلة تعاني من مرض نفسي منذ فترة، ما دفعها لخنق طفلتها

واعترفت الأم أنها مساء يوم الواقعة، كانت برفقة الطفلة تلهو في صالة الشفة وفجأة قامت بخنقها، ثم أخذت الطفلة ووضعتها على السرير، وجاء الزوج من عمله فاعتقد أن الطفلة نائمة، وفي صباح اليوم التالي أبلغت زوجها أنها خنقت الطفلة، وعلى الفور أبلغ الشرطة.

واضافت التحقيقات زوج السيدة لم ينتبه إلى حديثها في بادئ الأمر، حيث كان يعتقد مرورها بأزمة نفسية، لكن حالتها كانت تزداد سوءًا يومًا تلو الآخر، وكانت تتعدى على أطفالها الأربعة (3 أولاد وبنت)، بالضرب بدون أسباب واضحة.

ولجأ الزوج إلى المشايخ لعلاج زوجته ، لظنه أنها تعاني من ( مس أو سحر)، ولكن دون فائدة، وكانت السيدة تعيش فى حالة لا تعرف ما تفعله ولا تدرك تصرفاتها.

وتوجه زوج السيدة مساء أمس الجمعة، ورفقته أطفاله الثلاثة أعمارهم (14، 11، 8)، إلى أرضه لزراعتها، تاركًا زوجته وطفلته "ريتاج" البالغة من العمر 3سنوات في المنزل، فتركت الأم طفلتها تلهو في صالة الشقة، وتوجهت لترتيب وتنظيم شقتها، وإحضار وجبة طعام قبل عودة زوجها وأطفالها، وأثناء ذلك، طاردتها الأوهام في الشقة، وعلى إثر ذلك أحضرت "إيشارب"، وخنقت طفلتها ولم تتركها إلا وهي جثة هامدة.

تلقى قسم شرطة أوسيم بلاغا بقيام سيدة بخنق طفلتها داخل شقتها فى أوسيم، وتوصلت التحريات إلى أن المتهمة كانت تعاني من أزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، ما دفعها إلى خنق طفلتها، وتمكنت القوات من القبض عليها، وتولت النيابة التحقيق
 

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