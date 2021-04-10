الفلاحين: استزراع 20 ألف فدان غرب المنيا نموذجى

انتاج حيوانى ونباتى

أشاد حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين بمشروع وزارة الزراعة بزراعة 20 ألف فدان غرب غرب المنيا ، لافتا إلي أن المشروع يعد نموذج مشرف لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية.

وأضاف ابوصدام خلال مرافقته السيد القصير وزير الزراعة واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والدكتور مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانيه والداجنه والسمكيه والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية ولفيف من قيادات وزارة الزراعة ، أن مزرعة وزارة الزراعة مزرعة متكاملة تضم نحو 4.5 ألف فدان من البنجر و600 فدان من الاقماح و80فدان برسيم ومزرعه جاموس بها الف و444 رأس من الجاموس المصري الايطالي.

وأشار أبو صدام ان السلالات الموجودة من الجاموس سلالات ممتازة تساهم في تحسين السلالات المصرية وأن المشروع بأكمله يروي بالمياه الجوفية ويستمد الكهرباء من الشمس ويعد مشروع متكامل يضم ميكنة زراعية متطورة ووحدة لإنتاج اللبن اليا ويشكل نواة لتنمية الصعيد

وأكد عبدالرحمن ان مساحة مزرعة الجاموس تقام علي مساحة 15 فدان وهي نموذج لتعليم وتوعية الراغبين في إنشاء مزارع حيوانية حديثه ، مشيدا بالجهد الكبير الذي تبذله الوزارة في تنمية الزراعة بصعيد مصر.