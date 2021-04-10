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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لن تحدث أزمة مياه في مصر .. الري: تبادل البيانات مع أثيوبيا مرفوض

سد النهضة
سد النهضة

قال  محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري، إن تبادل البيانات والمعلومات  مع إثيوبيا أمر مرفوض لمصر، ونحن نتفاوض على اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة .

 

وأضاف محمد غانم  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " علي مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الإجراءات والتصرفات التي تهدف للتهرب من الاتفاق أمر مرفوض وتبادل البيانات مع أثيوبيا مرفوض ".

 

وتابع محمد غانم  :"  لن يكون هناك تبادل للبيانات مع إثيوبيا إلا بعد التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ونرفض أي إجراءات أحادية تقوم بها إثيوبيا".

 

وأكمل محمد غانم :"  مصر دولة تحترم جيرانها وتسعى لتحقيق التنمية في إثيوبيا لكن في المقابل أثيوبيا لا ترغب في التوصل إلى اتفاق".

 

ولفت محمد غانم :"  الدولة المصرية بجميع مؤسساتها على علم بالخطوات التي تتخذها في ملف مفاوضات سد النهضة، وجميع جهات الدولة تعمل في مسارها في مفاوضات سد النهضة ولن تحدث أزمة مياه في مصر ولن نفرط في حقوقنا التاريخية من مياه النيل". 

الري سد النهضة مصر المياة أحمد موسى

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