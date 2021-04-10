أسعار 3 إصدارات جديدة من هيونداي موديلات 2021.. صور

بعد الزيادة الأخيرة

ارتفعت خلال شهر أبريل الجاري، العديد من الإصدارات الخاصة بالسيارات، و التي تنوعت بين عدد من الشركات، و من بينهم 3 نسخ خاصة بالصانع الكوري هيونداي، و هما النسخة توسان الشكل الجديد و السيارة اكسنت RB، النترا HD موديل 2021.

يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بالأسعار الجديدة لتلك الإصدارات و التي اختلفت بين فئة السيدان و الـ SUV.

– هيونداي توسان الشكل الجديد موديل 2021

تستمد توسان قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة 180 حصان، و 265 نويتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي من 7 سرعات، مما يجعلها تتسارع من 0 لـ 100 كم، خلال فترة زمنية تقدر بـ 9 ثوان.

كما اعتمدت على حزمة من وسائل الامان و السلامة مثل، منظومة الوسائد الهوائية و التي بلغ عددها 6 وسائد، و برنامج التوازن الالكتروني ESP، و برنامج EBD، و فرامل ABS، و فرامل يد كهربائية، و خاصية المساعدة على تخطي المرتفعات و المنحدرات.

و يبلغ السعر الرسمي للسيارة هيونداي توسان الشكل الجديد 2021 بعد الزيادة الأخيرة بقيمة قدرها :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل SMART 2021محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 440 ألف بدلًا من 435 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل SMART PLUS 2021 محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 470 ألف جنيه بدلًا من 465 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل MODERN 2021محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 505 ألف بدلًا من 500 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل ADVANCED 2021محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 555 ألف بدلًا من 550 ألف جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل PREMIUM 2021 محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 595 ألف بدلًا من 590 ألف جنيه.

– هيونداي اكسنت RB موديل 2021

جاءت السيارة بنسبة طول بلغت 4370 مم، و بعرض 1705 مم، و 1455 للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 389 لتر، بينما زودت فنيًا بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 125 حصان، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران.

كما دعمت بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 4 سرعات، بالاضافة إلى عدة تجهيزات داخلية مثل، عجلة قيادة متعددة المهام، و نظام صوتي من 4 مكبرات صوتية، و مرايات جانبية كهربائية، و قفل مركزي، و مكييف هواء.

و يبلغ اسعار هيونداي اكسنت RB موديل 2021 بعد اخر زيادة بقيمة قدرها :

الفئة الأولى بسعر 215.900 ألف بدلاً من 214.900 ألف.

الفئة الثانية بسعر 225.900 ألف بدلاً من 224.900 ألف

الفئة الثالثة بسعر 231.900 ألف بدلاً من 230.900 ألف

الفئة الرابعة بسعر 241.900 ألف بدلاً من 240.900 ألف

الفئة الخامسة بسعر 251.900 ألف بدلاً من 250.900 ألف.

– هيونداي النترا HD موديل 2021

تنتمي النترا HD إلى فئة السيدان بينما زودت بمحرك سعة 1600 سي سي، رباعي الاسطوانات، ينتج قوة 121 حصان عند 6200 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران 156 نيوتن/متر عند 4200 دورة في الدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 نقلات.

و تتوفر السيارة بـ ريموت كنترول و انذار، و زجاج كهربائي، و قفل مركزي للابواب، و عجلة قيادة قابلة للامالة، مع مرايات كهربائية مدعومة باشارات ضوئية، و تكييف هواء، و مصابيح LED، و راديو FM/AM ، مع مخرك AUX، و USB.

و يبلغ السعر الرسمي للسيارة هيونداي النترا HD موديل 2021 بقيمة قدرها :

الفئة الأولى بسعر 242.900 ألف بدلاً من 240.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 249.900 ألف جنيه بدلاً من 248.900 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 255.900 ألف جنيه بدلاً من 254.900 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 262.900 ألف جنيه بدلاً من 261 ألف جنيه.

الفئة الخامسة بسعر 266.900 ألف جنيه بدلاً من 265.900 ألف جنيه.

الفئة السادسة بسعر 270.900 ألف جنيه بدلاً من 269.900 ألف جنيه.