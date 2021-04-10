عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد الزيادة الأخيرة

أسعار 3 إصدارات جديدة من هيونداي موديلات 2021.. صور

بعد الزيادة الأخيرة
بعد الزيادة الأخيرة .. تعرف على القيمة التسويقية الجديدة

ارتفعت خلال شهر أبريل الجاري، العديد من الإصدارات الخاصة بالسيارات، و التي تنوعت بين عدد من الشركات، و من بينهم 3 نسخ خاصة بالصانع الكوري هيونداي، و هما النسخة توسان الشكل الجديد و السيارة اكسنت RB، النترا HD موديل 2021.

 

 يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بالأسعار الجديدة لتلك الإصدارات و التي اختلفت بين فئة السيدان و الـ SUV.

 

 – هيونداي توسان الشكل الجديد موديل 2021 

 

تستمد توسان قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة 180 حصان، و 265 نويتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي من 7 سرعات، مما يجعلها تتسارع من 0 لـ 100 كم، خلال فترة زمنية تقدر بـ 9 ثوان.

 

كما اعتمدت على حزمة من وسائل الامان و السلامة مثل، منظومة الوسائد الهوائية و التي بلغ عددها 6 وسائد، و برنامج التوازن الالكتروني ESP، و برنامج EBD، و فرامل ABS، و فرامل يد كهربائية، و خاصية المساعدة على تخطي المرتفعات و المنحدرات.

 

و يبلغ السعر الرسمي للسيارة هيونداي توسان الشكل الجديد 2021 بعد الزيادة الأخيرة بقيمة قدرها : 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل  SMART 2021محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 440 ألف بدلًا من 435 ألف جنيه.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل  SMART PLUS 2021 محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 470 ألف جنيه بدلًا من 465 ألف جنيه.

 

الفئة الثالثة أوتوماتيك  موديل MODERN 2021محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 505 ألف بدلًا من 500 ألف جنيه.

 

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل   ADVANCED 2021محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 555 ألف بدلًا من 550 ألف جنيه.

 

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل PREMIUM 2021 محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 595 ألف بدلًا من 590 ألف جنيه.

 – هيونداي اكسنت RB موديل 2021 

 

جاءت السيارة بنسبة طول بلغت 4370 مم، و بعرض 1705 مم، و 1455 للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 389 لتر، بينما زودت فنيًا بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 125 حصان، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران.

 

كما دعمت بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 4 سرعات، بالاضافة إلى عدة تجهيزات داخلية مثل، عجلة قيادة متعددة المهام، و نظام صوتي من 4 مكبرات صوتية، و مرايات جانبية كهربائية، و قفل مركزي، و مكييف هواء.

 

و يبلغ اسعار هيونداي اكسنت RB موديل 2021 بعد اخر زيادة بقيمة قدرها : 

 

الفئة الأولى بسعر 215.900 ألف بدلاً من 214.900 ألف. 

 

الفئة الثانية بسعر 225.900 ألف بدلاً من 224.900 ألف 

 

الفئة الثالثة بسعر 231.900 ألف بدلاً من 230.900 ألف 

 

الفئة الرابعة بسعر 241.900 ألف بدلاً من 240.900 ألف 

 

الفئة الخامسة بسعر 251.900 ألف بدلاً من 250.900 ألف.

 

 – هيونداي النترا HD موديل 2021 

 

تنتمي النترا HD  إلى فئة السيدان بينما زودت بمحرك سعة 1600 سي سي، رباعي الاسطوانات، ينتج قوة 121 حصان عند 6200 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران 156 نيوتن/متر عند 4200 دورة في الدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 نقلات.

 

و تتوفر السيارة بـ ريموت كنترول و انذار، و زجاج كهربائي، و قفل مركزي للابواب، و عجلة قيادة قابلة للامالة، مع مرايات كهربائية مدعومة باشارات ضوئية، و تكييف هواء، و مصابيح LED، و راديو FM/AM ، مع مخرك AUX، و USB.

 

و يبلغ السعر الرسمي للسيارة هيونداي النترا HD موديل 2021 بقيمة قدرها : 

 

الفئة الأولى بسعر 242.900 ألف بدلاً من 240.900 ألف جنيه.

 

الفئة الثانية بسعر 249.900 ألف جنيه بدلاً من 248.900 ألف جنيه.

 

الفئة الثالثة بسعر 255.900 ألف جنيه بدلاً من 254.900 ألف جنيه.

 

الفئة الرابعة بسعر 262.900 ألف جنيه بدلاً من 261 ألف جنيه.

 

الفئة الخامسة بسعر 266.900 ألف جنيه بدلاً من 265.900 ألف جنيه.

 

الفئة السادسة بسعر 270.900 ألف جنيه بدلاً من 269.900 ألف جنيه.

أخبار السيارات الجديدة أسعار السيارات اخبار صدى البلد للسيارات هيونداي اكسنت ىRB النترا HD توسان الشكل الجديد

ترشيحاتنا

مصطفى حسني لـ تامر حسني: صوتك نعمة من ربنا.. والأخير: أنا وصوتي تحت أمرك

إصابة 6 أشخاص في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

سلبية مسحة سيراميكا كليوباترا استعداد لمواجهة الإنتاج الحربي

أسباب إيجابية مسحة كورونا حتي بعد تلقي اللقاح.. 4 عوامل

الشوط الأول.. ريال مدريد يتقدم على برشلونة بهدفين في غياب رفقاء ميسي

حرب عصابات.. العثور على جثة امرأة مقطعة داخل حقيبة سفر| صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

بعد وقف رئيس حي 15 مايو| هذا موعد استئناف البناء بالاشتراطات الجديدة

إثيوبيا خالفت اتفاق المبادئ .. الري: قدمنا 15 سيناريو للتوصل لاتفاق ملزم

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

خاص | الحبس ثلاث سنوات .. محامي يكشف تفاصيل بلاغه ضد محمد رمضان للنائب العام

مصر تتمسك بالتوصل لاتفاق حول سد النهضة وترفض تبادل البيانات عن الملء الثاني

يدفع الثمن.. تعليق مؤثر من ميدو بعد إقصاء الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

الكويت تصدر قرارا عاجلا بشأن الوافدين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد