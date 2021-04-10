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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ترحيبا بضيف مصر

الرئيس التونسي يشهد حفلا بالاوبرا المصرية غدا

الرئيس السيسى ونظيره
الرئيس السيسى ونظيره التونسى

بمناسبة اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ونظيرة التونسى قيس سعيد 2021 - 2022 عاما للثقافة المصرية التونسية وترحيبا بضيف مصر تستقبل الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الرئيس التونسى قيس سعيد والوفد المرافق له بحضور الدكتور خالد عناني وزير السياحة والاثار غدا الاحد 11 ابريل  تبدأ الزيارة بجولة لتفقد متحف ومسارح دار الاوبرا المصرية بعدها يشهدا احتفالية فنية مصرية تونسية تقام فى السادسة مساء على المسرح الكبير يحييها كل من المطرب الكبير لطفى بوشناق والمطربة ريهام عبد الحكيم بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى .

يحضر الاحتفالية اعضاء البعثة الدبلوماسية والجالية التونسية بالقاهرة ويتابعها عدد من الاعلاميين والشبكات الاذاعية والفضائيات المصرية والعربية ووكالات الانباء العالمية .

يشار ان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاتفاق مع نظيره التونسى قيس سعيد اعلنا 2021 -2022 عامًا للثقافة المصرية التونسية ، وعلى الفور بدات وزارة الثقافة المصرية فى اعداد اجندة للفعاليات الابداعية التبادلية تشمل الكثير من الأنشطة الفكرية والفنية والمتنوعة تجسد عمق العلاقات والروابط المشتركة بين الشعبين الشقيقين وتعبر عن التواصل بينهما عبر عقود زمنية ممتدة .

الرئيس التونسي وزارة الثقافة وزير السياحة دار الأوبرا الرئيس عبد الفتاح السيسي إيناس عبد الدايم تونس وزير السياحة والاثار وزيرة الثقافة قيس سعيد دار الاوبرا المصرية المسرح الكبير الرئيس التونسي قيس سعيد لطفي بوشناق

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