استشاري أطفال يوضح طريقة تشخيص الإصابة بالحساسية بسهولة ..فيديو

قال الدكتور محمد الغندور استشارى طب الأطفال و حديثى الولادة، إنه يمكن تشخيص الإصابة بالحساسية بسهولة ،و ذلك عن طريق معرفة التاريخ المرضى للعائلة و إصابتهم بالحساسية وتكرار أعراض معينة للمريض فى نفس الأوقات من السنة، مضيفآ أنه يمكن معرفة الإصابة بالحساسية عن طريق الكشف أيضا و يوجد علامات لذلك، و هى حدوث صوت صفير فى الصدر مع صعوبة فى التنفس، و كحة متكررة عند حدوث ذلك فمن المحتمل إصابة الشخص بالحساسية.

و أضاف "الغندور " خلال لقائه فى برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا " المذاع على قناة "cbc" أنه يوجد علامات للحساسية الانفية و منها احتقان للانف مصاحب له غشاء مخاطى صاحب اللون، و عطس متكرر عند وجود أتربة.

ونوه "استشاري طب الأطفال و حديثى الولادة " أن ذلك الموسم يتطلب أخذ الحذر للاطفال المصابين بالحساسية ،و منها الالتزام بالمنزل و عدم تواجدهم فى اماكن بها اضطراب لدرجات الحرارة ، مشيرا إلى أنه يجب عزل شرفات المنزل من الأتربة و عدم التعرض وقت طويل للابخرة داخل المنزل.

وأوضح أن هناك امراضا قليلة الحدوث نظرا لوجود التطعيم السداسي مثل السعال الديكى و الدفتيريا و التيتانوس و شلل.