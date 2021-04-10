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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري أطفال يوضح طريقة تشخيص الإصابة بالحساسية بسهولة ..فيديو

حساسية الصدر عن الأطفال
حساسية الصدر عن الأطفال

قال الدكتور محمد الغندور استشارى طب الأطفال و حديثى الولادة، إنه يمكن تشخيص الإصابة  بالحساسية بسهولة ،و ذلك عن طريق معرفة التاريخ المرضى للعائلة و إصابتهم بالحساسية  وتكرار أعراض معينة للمريض فى نفس الأوقات  من السنة، مضيفآ أنه يمكن معرفة الإصابة  بالحساسية عن طريق الكشف أيضا و يوجد علامات لذلك، و هى حدوث صوت صفير فى الصدر مع صعوبة فى التنفس، و كحة متكررة عند حدوث ذلك فمن المحتمل إصابة الشخص بالحساسية.

و أضاف "الغندور " خلال لقائه فى برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا " المذاع على قناة "cbc" أنه يوجد علامات للحساسية الانفية و منها احتقان للانف مصاحب له غشاء مخاطى صاحب اللون، و عطس متكرر عند وجود أتربة.

 

ونوه "استشاري طب الأطفال و حديثى الولادة " أن ذلك الموسم يتطلب أخذ الحذر للاطفال المصابين بالحساسية ،و منها الالتزام بالمنزل و عدم تواجدهم  فى اماكن بها اضطراب لدرجات الحرارة ، مشيرا إلى أنه يجب عزل شرفات المنزل من الأتربة و عدم التعرض وقت طويل للابخرة داخل المنزل. 

وأوضح أن هناك امراضا قليلة الحدوث نظرا لوجود التطعيم السداسي مثل السعال الديكى و الدفتيريا و التيتانوس و شلل.

استشاري أطفال التاريخ المرضي إصابة الطفل اخبار التوك شو أطفال حديثي الولادة

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