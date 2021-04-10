شاهد... نيران مدافع البحرية الملكية البريطانية تودع الأمير الراحل فيليب

ودعت البحرية الملكية البريطانية، الأمير الراحل وضابط البحرية السابق فيليب، بطلقات مدفعية سفينتيها "اتش ام اس موتروز" و"اتش ام اس دايموند".

وبحسب ما ورد، طلب الأمير فيليب أن تقام جنازته بأقل قدر من الضجة ولن يسجى الجثمان حتى يلقي المعزون النظرة الأخيرة، وسيبقى الجثمان في قلعة وندسور حتى وقت تشييع الجنازة.

لكن الهيئة الملكية، التي تساعد في تنظيم المناسبات الرسمية، قالت إن خطط جنازة الدوق "تتماشى مع العرف ورغبات صاحب السمو الملكي".