أسباب إيجابية مسحة كورونا حتي بعد تلقي اللقاح.. 4 عوامل

ظهرت مسحات العديد من الحالات التي تلقت لقاح فيروس كورونا، إيجابية رغم تلقي اللقاح حيث كشفت دراسة جديدة عن أسباب إيجابية المسحة حتى بعد تلقي اللقاح وذلك وفقا لموقع “timesofindia”.

وفيما يلي بعض الأسباب العديدة التي تجعل الأشخاص الذين تم تطعيمهم يعتبرون إيجابيين لفيروس كورونا.

- لا يتبعون الإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة وتعقيم اليدين والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتجاهل بروتوكولات السلامة الأخرى كما نصحت وزارة الصحة.

- عدم الالتزام بقواعد ما بعد التطعيم كما أخبرها الأطباء.

- عدم الحصول على الجرعة الثانية في الوقت المحدد أو عدم الحصول على الجرعة الثانية إطلاقاً.

- مشكلة في المناعة.

ووفقًا للخبراء، فإن التطعيم لا يعني نهاية الفيروس، التطعيم وحده يحمي جسمك من الآثار الخطيرة للفيروس، فيمكن أن تحدث العدوى في أي وقت، والتطعيم يساعد فقط علي درء المشكلات الخطيرة التي قد يسببها، ويحتاج الأشخاص الذين تم تطعيمهم أيضًا إلى الالتزام بجميع تدابير السلامة لمنع الإصابة بالفيروس كورونا، كما يمكن لهؤلاء الأشخاص حتى نقل الفيروس للآخرين.