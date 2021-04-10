حدث في مصر.. سائق قطار ينقذ حمار قيده مجهول علي قضبان السكة الحديد

قام سائق القطار المتجه من الاقصر إلى اسوان بفك قيد حمار بعدما قيده مجهول على قضبان السكة الحديد قبل قدوم القطار.

وتداول سائقو القطارات، صورة لسائق قطار يدعى محمد عبد المغني وهو يحرك الحمار من أمام مسير القطار بعد أن أوقف القطار حتى لا يدهسه.

وقال أحد ركاب القطار: "أن السائق أصدر العديد من الصفارات التحذيرية إلا أن الحمار لم يتحرك من مكانه، وما كان من السائق إلا أن توقف لأقل من دقيقة وترجل ليبعد الحمار".

وأضاف: "المفاجاة أن الحمار كان مقيد بحبل علي قضبان السكة الحديد وده سبب إنه مش عارف يبعد عن القضبان".

