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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب المحامين يعلن توريد ما يزيد عن 160 مليون جنيه من أتعاب المحاماة

نقيب المحامين
نقيب المحامين

 

أعلن نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، عن توريد ما يزيد عن 160 مليون جنيه من أتعاب المحاماة.

وجاء نص الإعلان كالتالي: "يسعدني أن أنقل إليكم أن مجمل الحصيلة التي وردت إلينا من أتعاب المحاماة من المحاكم الاقتصادية والمحاكم التي لا تحول أتعاب المحاماة إلى وزارة العدل – قد بلغت حتي اليوم مبلغ 160,019,505,00، مائة وستون مليون جنيه وتسعة عشر ألفا وخمسمائة وخمسة جنيهات.


كما وردت إلينا المحكمة الاقتصادية  أمس الأول عن شهر مارس مبلغ 5234269 جم، خمسة ملايين ومائتان وثلاثة وأربعون ألفا ومائتا وتسعة وستون جنيها ،ليبلغ المجموع نحو 166 مليون جنيه .

 

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