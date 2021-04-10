عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس بنك الاستثمار الأوروبي يرحب بتسليم لقاحات كوفاكس إلى 100 دولة

صدى البلد

 رحب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوير، اليوم السبت، بتسليم دفعات كبيرة من لقاح فيروس كورونا إلى أكثر من 100 دولة في إطار مبادرة "كوفاكس".
ووفقا لبيان صحفي صادر عن البنك الأوروبي، اليوم السبت، وافق بنك الاستثمار الأوروبي في ديسمبر الماضي على تمويل بقيمة 400 مليون يورو لتوفير الجرعات اللازمة من اللقاح للدول منخفضة ومتوسطة الدخل في إطار مبادرة "كوفاكس".
وأشار البنك في بيانه إلى أن مبادرة "كوفاكس" أطلقت آلية جديدة في مارس الماضي بالتعاون مع التحالف الدولي للقاحات والتحصين (جافي) لتحفيز المزيد من الالتزام والدعم لسرعة وصول اللقاحات المدعومة.
يذكر أن مبادرة "كوفاكس" قدمت أكثر من 38 مليون جرعة لقاح إلى أكثر من 100 دولة في ست قارات حتى الآن، عبر شركتا "أسترازينيكا" و"فايزر" وكذلك معهد سيروم الهندي.

 وأشارت المبادرة إلى أن توفير حوالي 1.8 مليار جرعة من اللقاحات تتطلب من المانحين تقديم مليار دولار أمريكي إضافية في عام 2021.

ترشيحاتنا

رئيس وزراء بريطانيا يمتنع عن حضور جنازة الأمير فيليب.. لهذا السبب

إثيوبيا خالفت اتفاق المباديء.. الري: قدمنا 15 سيناريو للتوصل لإتفاق ملزم

أول تعليق من محمد صلاح بعد قيادة ليفربول للفوز علي أستون فيلا

نشأت الديهي: رسالة الرئيس التونسي من ضريح عبد الناصر طلقة في قلب الإخوان

لن تحدث أزمة مياه في مصر .. الري: تبادل البيانات مع أثيوبيا مرفوض

من غدٍ | بدء عرض "خلى بالك من زيزي" و"لحم غزال".. التفاصيل كاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

مصر تتمسك بالتوصل لاتفاق حول سد النهضة وترفض تبادل البيانات عن الملء الثاني

خاص | الحبس ثلاث سنوات .. محامي يكشف تفاصيل بلاغه ضد محمد رمضان للنائب العام

أول رد من السودان على عرض إثيوبيا بترشيح مشغلين لسد النهضة

قرار عاجل من الخطوط السعودية بشأن عودة الرحلات الدولية

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

راغب علامة يعترف بحبه لـ وفاء الكيلاني على الهواء.. والأخيرة تصدمه

وصفته بـ الذهب الصافي| نور خطاب يروي تفاصيل لقائه بـ شريهان.. خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد