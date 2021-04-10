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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الفرق بين سلالة كورونا الجديدة والقديمة .. الصحة العالمية توضح

فيروس كورونا
فيروس كورونا

كشف تقرير جديد لـ منظمة الصحة العالمية، أن يتكاثر فيروس كورونا أو يصنع نسخًا من نفسه، وهو أمر معتاد، وهذه التغييرات، بحكم التعريف، تسمى "الطفرات"، ويشار إلى الفيروس الذي يحتوي على طفرة جديدة أو أكثر على أنه "متغير" من الفيروس الأصلي، من المعروف أن الفيروسات ومسببات الأمراض الأخرى تتحور وتتمايز بطبيعتها. 

ووفقا لموقع “timesofindia”، يمكن أن يكون للطفرات أيضًا اختلاف في التسلسل الجيني، مما قد يسمح لها بالتجاوز أو الارتباط بالخلايا السليمة بشكل أكثر عمقًا.

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وأفادت التقارير أن متغيرات فيروس كورونا، أن الثلاثة سيئة السمعة والتي يقال إنها تحمل أكثر المخاطر - تلك التي ظهرت من Kent ، المملكة المتحدة (متغير B.1.1.7)، جنوب إفريقيا (متغير B.1.351) والبرازيل (B.1.1.28.1 أو P. 1 variant) هي جميع أشكال سلالة الفيروس الأصلية.

وتابع التقرير تظهر طفرة مزدوجة عندما تتحد طفرتان لسلالة فيروسية لتشكيل سلالة ثالثة شديدة العدوى، يعتبر المتغير المتحور المزدوج، الذي تم تحديده لأول مرة في ولاية ماهاراشترا، تقاطعًا بين طفرات E484Q و L452R. في حين أن طفرة E484Q محلية، تم إرجاع طفرة L452R إلى الولايات المتحدة.

تشمل العلامات والأعراض الكلاسيكية للفيروس المسبب لـ فيروس كورونا السعال والحمى والألم، وفي الغالب ضعف حاسة الشم.

ومع ذلك ومع ملاحظة طفرات جديدة، يشك الكثيرون في أن الفيروس أصبح أكثر ذكاءً في الطرق التي يشن بها هجومًا على أجسامنا.

أثبتت بعض الدراسات أن الفيروس يمكن أن يفلت بسرعة من الدفاعات المناعية الموجودة على طول بعض الأعضاء الحيوية، ويطلق العنان لهجوم بطرق أكثر تأثيرًا.

وتعتبر الحمى التي لا تظهر في الغالب مع جميع الحالات التي تحمل السلالة الأصلية ، من الأعراض الأكثر خطورة في الحالات التي تم اختبارها إيجابية للطفرة الجديدة.

قد تكون بعض الأعراض الأخرى مثل فقدان السمع وآلام العضلات والتهابات الجلد وتشوه الرؤية ، والتي نادرًا ما تُلاحظ بخلاف ذلك ، أكثر شيوعًا مع السلالات الأحدث.

أما بالنسبة للفيروس المزدوج الطافح ، فلا يزال العلماء يدرسون لتحديد مظاهره، ومع ذلك، يعتقد الكثيرون أنه أقل عرضة للإصابة بالعدوى من البديل البريطاني.

الصحة العالمية فيروس كورونا السعال فقدان السمع أعراض كورونا

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