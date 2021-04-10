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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالأسماء .. وزير الأوقاف يعتمد 66 محفظا و محفظة متطوعين من التابعين لوزارة التضامن

صدى البلد

 اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم السبت نتيجة اختبار (66 ) محفظًا ومحفظة متطوعين ( المجموعة السادسة عشر) من التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي ، ليكون إجمالي من تم إجازتهم حتى تاريخه (2306) محفظًا ومحفظة , وجارِ إرسال أسماء المحفظين والمحفظات الجدد إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاستخراج الكارنيهات بالتنسيق بين الوزارتين، وهم :

مالاسمالمديرية
1.     مسعود كامل محمد بحيريالمنوفية
2.     هدى مصطفى جابر سالمالمنوفية
3.     رحاب عبدالله عقلالمنوفية
4.     أسماء عبد الناصر نبيلالمنوفية
5.     هدى راضي خطاب عليالمنوفية
6.     سميرة محمد شحاتةالمنوفية
7.     هبة عبد الناصر عبد العزيزالمنوفية
8.     مصطفى عبد الجواد مصطفىالمنوفية
9.     أحمد عيد عباس عطا اللةالمنوفية
10.       محمد وجيه محمد فوزيالمنوفية
11.       فاطمة درويش طه زنونالمنوفية
12.       أحمد إبراهيم رمضان السيدالمنوفية
13.       حنان ربيع جمعة عيسىالمنوفية
14.       كريمة أحمد راشد مصطفىالمنوفية
15.       هاجر سامي عبد الماجد محمدالمنوفية
16.       سامية إبراهيم عبد الفتاح مشعلالمنوفية
17.       بهية مصطفى الصاوي صقرالمنوفية
18.       محمد السيد مسعد السبخاويالمنوفية
19.       ولاء محمد مبروك نصر رزقالمنوفية
20.       طاهرة عبد الحميد حسنين أحمدالمنوفية
21.       عزة فتح الله عبد العزيز الأقرعالمنوفية
22.       سلمى أحمد حسن خطابالمنوفية
23.       هبة حسن مرسي عبد اللهالمنوفية
24.       رقية بسيوني مبروك الشاذليالمنوفية
25.       محمد أحمد سليمان أحمدالمنيا
26.       تهاني محمد سيدالمنيا
27.       رجاء كرم فوليالمنيا
28.       محمد عزت محمدالمنيا
29.       نجاة زكي محمدالمنيا
30.       ياسمين عبد الغفار بكرالمنيا
31.       كاملة حسان عبد الفتاحالمنيا
32.       ندى جمال عبد العظيمالمنيا
33.       مها محمود عثمانالمنيا
34.       صفاء حجازي محمدالمنيا
35.       ياسمين عبد المنعم سعيدالمنيا
36.       مصطفى حسن محمد خالدالمنيا
37.       عماد فاروق مصطفى عبد القادرالمنيا
38.       حسين محمد حسين حسنالمنيا
39.       محمد عبد العليم محمد عبد العليمالمنيا
40.       محسن أحمد صبرة إمامالمنيا
41.       محمد محمد الطيب محمد عليالمنيا
42.       صفاء أحمد عليالمنيا
43.       همت مصطفى محمد حسنالمنيا
44.       إيمان فالح حافظ محمدالمنيا
45.       هاجر خيري عبد العزيزالمنيا
46.       سيد علي سيد يوسفالمنيا
47.       صفاء علي محمد محمد عثمانالمنيا
48.       أماني علي محمد عطاالمنيا
49.       شهيرة حسن عبد العالالمنيا
50.       ألاء حسني عبد البديع شعراويالمنيا
51.       وفاء حلمي أحمد السيدالمنيا
52.       ولاء حلمي أحمد السيدالمنيا
53.       شيماء حداد شلقاميالمنيا
54.       انعام علي محمد حسينالمنيا
55.       سلوى سيد محمد سيدالمنيا
56.       محمد أحمد إسماعيلالمنيا
57.       مروة حسن شلقاميالمنيا
58.       عفاف إسماعيل حسن إسماعيلالمنيا
59.       نورة أحمد عبد النبي حسنالمنيا
60.       صفاء محمد زين حفظيالمنيا
61.       نسمة محمد رياضالمنيا
62.       شيماء يوسف عبد الباقي يوسفالمنيا
63.       آمنة فراج محمد محمودالمنيا
64.       عائشة حميد محمد عبد المعتمدالمنيا
65.       فاطمة الزهراء سيد بشر عسرانالمنيا
66.       تسنيم محمد إبراهيم حسنالمنيا

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