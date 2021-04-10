بالأسماء .. وزير الأوقاف يعتمد 66 محفظا و محفظة متطوعين من التابعين لوزارة التضامن
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم السبت نتيجة اختبار (66 ) محفظًا ومحفظة متطوعين ( المجموعة السادسة عشر) من التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي ، ليكون إجمالي من تم إجازتهم حتى تاريخه (2306) محفظًا ومحفظة , وجارِ إرسال أسماء المحفظين والمحفظات الجدد إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاستخراج الكارنيهات بالتنسيق بين الوزارتين، وهم :
|م
|الاسم
|المديرية
|1.
|مسعود كامل محمد بحيري
|المنوفية
|2.
|هدى مصطفى جابر سالم
|المنوفية
|3.
|رحاب عبدالله عقل
|المنوفية
|4.
|أسماء عبد الناصر نبيل
|المنوفية
|5.
|هدى راضي خطاب علي
|المنوفية
|6.
|سميرة محمد شحاتة
|المنوفية
|7.
|هبة عبد الناصر عبد العزيز
|المنوفية
|8.
|مصطفى عبد الجواد مصطفى
|المنوفية
|9.
|أحمد عيد عباس عطا اللة
|المنوفية
|10.
|محمد وجيه محمد فوزي
|المنوفية
|11.
|فاطمة درويش طه زنون
|المنوفية
|12.
|أحمد إبراهيم رمضان السيد
|المنوفية
|13.
|حنان ربيع جمعة عيسى
|المنوفية
|14.
|كريمة أحمد راشد مصطفى
|المنوفية
|15.
|هاجر سامي عبد الماجد محمد
|المنوفية
|16.
|سامية إبراهيم عبد الفتاح مشعل
|المنوفية
|17.
|بهية مصطفى الصاوي صقر
|المنوفية
|18.
|محمد السيد مسعد السبخاوي
|المنوفية
|19.
|ولاء محمد مبروك نصر رزق
|المنوفية
|20.
|طاهرة عبد الحميد حسنين أحمد
|المنوفية
|21.
|عزة فتح الله عبد العزيز الأقرع
|المنوفية
|22.
|سلمى أحمد حسن خطاب
|المنوفية
|23.
|هبة حسن مرسي عبد الله
|المنوفية
|24.
|رقية بسيوني مبروك الشاذلي
|المنوفية
|25.
|محمد أحمد سليمان أحمد
|المنيا
|26.
|تهاني محمد سيد
|المنيا
|27.
|رجاء كرم فولي
|المنيا
|28.
|محمد عزت محمد
|المنيا
|29.
|نجاة زكي محمد
|المنيا
|30.
|ياسمين عبد الغفار بكر
|المنيا
|31.
|كاملة حسان عبد الفتاح
|المنيا
|32.
|ندى جمال عبد العظيم
|المنيا
|33.
|مها محمود عثمان
|المنيا
|34.
|صفاء حجازي محمد
|المنيا
|35.
|ياسمين عبد المنعم سعيد
|المنيا
|36.
|مصطفى حسن محمد خالد
|المنيا
|37.
|عماد فاروق مصطفى عبد القادر
|المنيا
|38.
|حسين محمد حسين حسن
|المنيا
|39.
|محمد عبد العليم محمد عبد العليم
|المنيا
|40.
|محسن أحمد صبرة إمام
|المنيا
|41.
|محمد محمد الطيب محمد علي
|المنيا
|42.
|صفاء أحمد علي
|المنيا
|43.
|همت مصطفى محمد حسن
|المنيا
|44.
|إيمان فالح حافظ محمد
|المنيا
|45.
|هاجر خيري عبد العزيز
|المنيا
|46.
|سيد علي سيد يوسف
|المنيا
|47.
|صفاء علي محمد محمد عثمان
|المنيا
|48.
|أماني علي محمد عطا
|المنيا
|49.
|شهيرة حسن عبد العال
|المنيا
|50.
|ألاء حسني عبد البديع شعراوي
|المنيا
|51.
|وفاء حلمي أحمد السيد
|المنيا
|52.
|ولاء حلمي أحمد السيد
|المنيا
|53.
|شيماء حداد شلقامي
|المنيا
|54.
|انعام علي محمد حسين
|المنيا
|55.
|سلوى سيد محمد سيد
|المنيا
|56.
|محمد أحمد إسماعيل
|المنيا
|57.
|مروة حسن شلقامي
|المنيا
|58.
|عفاف إسماعيل حسن إسماعيل
|المنيا
|59.
|نورة أحمد عبد النبي حسن
|المنيا
|60.
|صفاء محمد زين حفظي
|المنيا
|61.
|نسمة محمد رياض
|المنيا
|62.
|شيماء يوسف عبد الباقي يوسف
|المنيا
|63.
|آمنة فراج محمد محمود
|المنيا
|64.
|عائشة حميد محمد عبد المعتمد
|المنيا
|65.
|فاطمة الزهراء سيد بشر عسران
|المنيا
|66.
|تسنيم محمد إبراهيم حسن
|المنيا