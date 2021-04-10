بالأسماء .. وزير الأوقاف يعتمد 66 محفظا و محفظة متطوعين من التابعين لوزارة التضامن

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم السبت نتيجة اختبار (66 ) محفظًا ومحفظة متطوعين ( المجموعة السادسة عشر) من التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي ، ليكون إجمالي من تم إجازتهم حتى تاريخه (2306) محفظًا ومحفظة , وجارِ إرسال أسماء المحفظين والمحفظات الجدد إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاستخراج الكارنيهات بالتنسيق بين الوزارتين، وهم :

م الاسم المديرية 1. مسعود كامل محمد بحيري المنوفية 2. هدى مصطفى جابر سالم المنوفية 3. رحاب عبدالله عقل المنوفية 4. أسماء عبد الناصر نبيل المنوفية 5. هدى راضي خطاب علي المنوفية 6. سميرة محمد شحاتة المنوفية 7. هبة عبد الناصر عبد العزيز المنوفية 8. مصطفى عبد الجواد مصطفى المنوفية 9. أحمد عيد عباس عطا اللة المنوفية 10. محمد وجيه محمد فوزي المنوفية 11. فاطمة درويش طه زنون المنوفية 12. أحمد إبراهيم رمضان السيد المنوفية 13. حنان ربيع جمعة عيسى المنوفية 14. كريمة أحمد راشد مصطفى المنوفية 15. هاجر سامي عبد الماجد محمد المنوفية 16. سامية إبراهيم عبد الفتاح مشعل المنوفية 17. بهية مصطفى الصاوي صقر المنوفية 18. محمد السيد مسعد السبخاوي المنوفية 19. ولاء محمد مبروك نصر رزق المنوفية 20. طاهرة عبد الحميد حسنين أحمد المنوفية 21. عزة فتح الله عبد العزيز الأقرع المنوفية 22. سلمى أحمد حسن خطاب المنوفية 23. هبة حسن مرسي عبد الله المنوفية 24. رقية بسيوني مبروك الشاذلي المنوفية 25. محمد أحمد سليمان أحمد المنيا 26. تهاني محمد سيد المنيا 27. رجاء كرم فولي المنيا 28. محمد عزت محمد المنيا 29. نجاة زكي محمد المنيا 30. ياسمين عبد الغفار بكر المنيا 31. كاملة حسان عبد الفتاح المنيا 32. ندى جمال عبد العظيم المنيا 33. مها محمود عثمان المنيا 34. صفاء حجازي محمد المنيا 35. ياسمين عبد المنعم سعيد المنيا 36. مصطفى حسن محمد خالد المنيا 37. عماد فاروق مصطفى عبد القادر المنيا 38. حسين محمد حسين حسن المنيا 39. محمد عبد العليم محمد عبد العليم المنيا 40. محسن أحمد صبرة إمام المنيا 41. محمد محمد الطيب محمد علي المنيا 42. صفاء أحمد علي المنيا 43. همت مصطفى محمد حسن المنيا 44. إيمان فالح حافظ محمد المنيا 45. هاجر خيري عبد العزيز المنيا 46. سيد علي سيد يوسف المنيا 47. صفاء علي محمد محمد عثمان المنيا 48. أماني علي محمد عطا المنيا 49. شهيرة حسن عبد العال المنيا 50. ألاء حسني عبد البديع شعراوي المنيا 51. وفاء حلمي أحمد السيد المنيا 52. ولاء حلمي أحمد السيد المنيا 53. شيماء حداد شلقامي المنيا 54. انعام علي محمد حسين المنيا 55. سلوى سيد محمد سيد المنيا 56. محمد أحمد إسماعيل المنيا 57. مروة حسن شلقامي المنيا 58. عفاف إسماعيل حسن إسماعيل المنيا 59. نورة أحمد عبد النبي حسن المنيا 60. صفاء محمد زين حفظي المنيا 61. نسمة محمد رياض المنيا 62. شيماء يوسف عبد الباقي يوسف المنيا 63. آمنة فراج محمد محمود المنيا 64. عائشة حميد محمد عبد المعتمد المنيا 65. فاطمة الزهراء سيد بشر عسران المنيا 66. تسنيم محمد إبراهيم حسن المنيا