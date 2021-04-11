المرأة نحو ريادة القارة السمراء .. فعالية بالأهرام الكندية .. اليوم

فعاليات اليوم الأفريقي السنوي الثالث

تنطلق اليوم الأحد فعاليات اليوم الأفريقي السنوي الثالث تحت عنوان "المرأة نحو ريادة القارة السمراء" بجامعة الأهرام الكندية، تحت رعاية الدكتور صديق عبد السلام، رئيس الجامعة، وتنظيم النادى الأفريقي برئاسة الدكتورة إيناس أبو يوسف، عميد كلية الإعلام، بمشاركة مبادرة أفروميديا الإعلامية ووفود من ممثلى دول حوض النيل.

وأشار الدكتور صديق عبد السلام إلى أن الجامعة حريصة على مشاركة التجربة المصرية فى تمكين المرأة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الأشقاء الأفارقة، من خلال مشاركة عدد من نائبات البرلمان الأكثر تمثيلا للمرأة فى تاريخ الحياة السياسية المصرية، بجانب تكريم الدكتورة عواطف عبد الرحمن، الحاصلة على جائزة الدولة التقديرية، لإسهاماتها فى مجال المرأة الأفريقية.

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وكانت جامعة عين شمس قد نظمت أمس ندوة تحت عنوان "المرأة المصرية في عصرها الذهبي"



قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس ، إن الجامعة تتميز بوجود عدد كبير من العمداء السيدات، وغالبية وكلاء الكليات من السيدات، وما يقرب من 55% من أعضاء هيئة التدريس من السيدات بالإضافة إلى عدد الطالبات أكثر من الطلاب .

وأكد أنه يجب الفترة المقبلة إنشاء وحدة تحت مسمى دعم المرأة لما لها دور فعال في بناء الأسرة، مشيرًا إلى أن جامعة عين شمس.