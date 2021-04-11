اعرف أطول أيام الصيام.. البحوث الفلكية: ميلاد هلال شهر رمضان المبارك غدا

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، موعد ميلاد هلال شهر رمضان المبارك لعام 2021، وأول أيامه.

وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أن الهلال سيولد غدًا، الإثنين، 12 من شهر إبريل الجاري، بعد حدوث الاقتران.

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وأضاف أن أول أيام شهر رمضان، سيكون يوم الثلاثاء القادم، الموافق 13 من الشهر الجاري، وفقا للحسابات الفلكية، لافتا إلى أنه سيكون 30 يوما هذا العام.



وأشار إلى أن آخر أيامه، سيوافق يوم 12 من مايو، على أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك، يوم 13 من الشهر نفسه، حيث يولد الهلال يوم 11 من ذات الشهر، في تمام الساعة التاسعة.



وسبق أن أوضح “القومي للبحوث الفلكية”، أوضح أن عدد ساعات الصوم، ستكون 14 ساعة و41 دقيقة، ويكون موعد الإفطار وصلاة المغرب، في تمام الساعة السادسة و21 دقيقة مساء، كما يكون أطول أيام الشهر من حيث عدد ساعات الصيام، هو آخر أيامه، الأربعاء 12 من مايو، حيث ستقام صلاة المغرب في هذا اليوم، الساعة 6:40 دقيقة، وبذلك تطول مدة الصيام فيه بفارق 19 دقيقة عن اليوم الأول.