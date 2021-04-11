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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

18 أبريل ... جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول مهارات الاتصال فى التعليم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أطلق  مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان، مجموعة  البرامج التدريبية لشهر أبريل 2021، التى تهدف إلى  تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

 

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ومن هذه الدورات التدريبية يطلق المركز دورة حول مهارات الاتصال فى انماط التعليم  وتقام يومى ١٨، ١٩  أبريل  بنظام الاون لاين عبر برنامج زووم  الساعة العاشرة صباحا حتى ٢ ظهرا  .


وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين عبر تطبيق زووم و المنصات التعليمية الالكترونية بجامعة حلوان تنفيذ للاجرائات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .  


وتقام البرامج تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث


وقد نظمت ادارة رعاية شباب الجامعة مؤخرا مسابقة الطالبة و الطالبة المثاليين وسط اجرائات احترازية من كورونا بتنظيم لجنة الاسر برعاية الشباب ، وشهدت   منافسة قوية بين الطلاب في جو يسوده الروح الرياضية والود والاحترام المتبادل بين الجميع وتقارب مستويات الطلاب بشكل ملحوظ.

و تضمنت المسابقة تتضمن المنافسة بين الطلاب فى مجالات المعلومات العامة واللغات والأنشطة الطلابية والشخصية والمظهر والدورات التدريبية، وذلك لاثراء فكر وثقافة الطلاب.

وأعلنت النتائج وسط احتفال الطلاب، وتم تحكيم المسابقة من قبل أعضاء هيئة التدريس من كليات الجامعة المختلفة، وذلك بحضور الأستاذ راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب والأستاذة الهام محمد مدير إدارة الأسر الطلابية، وتم توزيع الجوائز على الطلاب الفائزين.
 

اخبار التعليم جامعة حلوان مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات

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