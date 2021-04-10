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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أسياد الصوت لـ ويجز تريند 2 على اليوتيوب

ويجز
ويجز

تصدر مطرب الراب “ويجز”، تريند مواقع التواصل الاجتماعي؛ بمجرد طرح أغنيته الجديدة أسياد الصوت"، والتي طُرحت مساء أمس الجمعة.

وتقترب أغنية أسياد الصوت، من مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”. 

وتقول كلمات الأغنية:

عمرنا ما اتبترنا .. عمرنا ما استكترنا

ع الخلق الرزق يا خلق .. تعيشوا وتجيبوا وبعيد عن دارنا

نفتحها نزفرها .. لو الدفعة تأخرها

أخصامي قادر أكدرها ..أعدائي لبست أبخرها

الطرشة مصدرها .. على وشك الطرشة أصدرها

كرو الكاتعة يكبرها .. الله أعدائنا يصبرها


يذكر أن منصة spotify أعلنت عن قوائمها لأنجح الأغنيات والفنانين والألبومات، وقوائم تشغيل الأغاني لعام 2020، وذلك للمرة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


وأكدت المنصة أنها ترتكز على الاختيارات والتفضيلات الموسيقية لـ 320 مليون مستخدم حول العالم، وفي مصر، وحسب Spotify، تُوج “ويجز” ملكًا على عرش الموسيقى، حيث أصبحت أغنيته "دورك جي" أكثر أغنية تم الاستماع إليها في عام 2020.

 

وقالت Spotify، إن "ويجز" هو أكثر من اُستمع إلى أغانيه في مصر هذا العام، وهذه هى المرة الأولى التي يتصدر فيها نجم الراب قائمة مُلخص العام من Spotify، لكن الأمر لم يكن مفاجأة حيث قدم الفنان الشاب البالغ من العمر 22 عامًا لمعجبيه، عدة أغاني ناجحة على مدار العام.


“ويجز” هو أيضًا الفنان الوحيد الذي انضمت 5 أغاني له دفعة واحدة، لقائمة أكثر أغاني اُستمع إليها لهذا العام.

أسياد الصوت ويجز يوتيوب Spotify دورك جي

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