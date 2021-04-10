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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خروج أول قافلة للغذاء.. استعدادات وزارة التضامن لشهر رمضان الكريم.. فيديو

الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة "نيفين القباج" وزيرة التضامن الاجتماعي

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مبادرة “حياة كريمة” كانت تضم فى السابق ٣ وزارات وهم وزراة التموين و ووزارة التنمية المحلية ووزارة التضامن الاجتماعي، مضيفة أن المرحلة الثانية سوف تضم ١٠ وزرارات إضافة إلى الهيئة الهندسية وشركات القطاع الخاص وجمعيات أهلية. 

وأضافت القباج  خلال لقائها فى برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة" الحدث اليوم "، أن المرحلة الثانية من المبادرة تكلفت نحو ٥٠٠ مليار جنيه لتحسين البنية التحتية التى  تشمل الكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحى إضافة إلى الخدمات الصحية والمدارس.

وأوضحت "وزيرة التضامن الاجتماعي " أن الوزراة تأمل لتغيير مجتمعى حقيقي وتمكين اقتصادي واجتماعى والمساعدة فى تنمية الطفولة والنشء والشباب ، مشيرة إلى أن هناك استعدادات من قبل الوزراة لشهر رمضان الكريم، ومنها خروج أول قافلة للغذاء بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومصر الخير لاستهداف الأسر الأكثر فقرا على مستوى محافظات الجمهورية من خلال قواعد البيانات الخاصة بالوزارة. 

وأكدت أن هناك قافلة أخرى يوم الخميس المقبل بالتعاون مع بنك الغذاء مع الاستعداد لقافلة الأسبوع المقبل بالتعاون مع جمعية الأورمان، منوهة إلى أن الوزارة تقوم بالتعاون مع أكثر من ٢٥ جمعية أهلية إضافة لجهات أخرى مثل القوات المسلحة ووزارة الداخلية وصندوق تحيا مصر فضلا عن تنسيق القوافل مع المحافظين ومديرى المديريات التابعة لوزارة  التضامن الاجتماعي.

وزيرة التضامن نيفين القباج اخبار التوك شو شهر رمضان حياة كريمة

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