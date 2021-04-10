هنشغلهم.. مبادرة لتوفير فرص عمل للفقراء..تفاصيل

قال الدكتور عماد عوض ، رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى الخيرية، إن الجمعية تمكنت من الوصول إلى أبعد المناطق في مصر مثل رفح والشيخ زويد والنوبة، لافتا إلي أن الجمعية تمكنت من إنشاء 3000 بيت للمحتاجين، وحفر 2800 بئر.

وتابع خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار"،:" من خلال عملي الخيري علي مدار سنوات تبين أن أغلب المحتاجين لا يبحثون عن المساعدة المالية فقط ولكنهم يريدون توفير مصدر رزق ثابت وهو ما نسعي لتوفيره".

وأردف عوض:" الجمعية متواجدة بشكل كبير في الأرياف، لدعم الفقراء وخدمتهم وتوفير احتياجاتهم.



وأعلن عن مبادرة "هنشغلهم"، لتوفير فرص عمل للفقراء، لدعمهم على كسب الرزق، مشيرا إلي أن الجمعية تطلب تطوع أطباء ومهندسين ومتخصصين في كل المهن.

وأشار إلي أن فكرة هذه المبادرة تقوم على التواصل مع أصحاب الأعمال، لمعرفة احتياجاتهم من الأيدي العاملة، وسيتم تدريب الأشخاص على العمل المطلوب، وبعدها توصيله لمكان عمله.