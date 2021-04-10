مهاب مميش: استقدمنا أحدث كراكة وتدربنا على كل صغيرة وكبيرة فيها.. فيديو

علق الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس السابق، ومستشار الرئيس للمشروعات البحرية، على استلام الكراكة مهاب مميش، قائلا: “استقدمنا أحدث كراكة وتدربنا على كل صغيرة وكبيرة فيها”.

وأضاف "مميش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "يتم عمل صيانة دورية للممر الملاحي لقناة السويس"، متابعا: "عند حفر قناة السويس تلاحظ أن الكراكات الأجنبية مستواها أعلى بكثير من الكراكات المصرية، لذا كان لا بد من تأمين المجري الملاحي لقناة السويس بمزيد من القطع البحرية العملاقة التي تساعد على مرور السفن العملاقة.



وأشار: "كان لا بد من تأمين المجري الملاحي وعمل عمليات التكريك بشكل ثابت لجذب السفن العملاقة للمرور من القناة، وتم التعاقد مع الشركة الهولندية على أحدث كراكة، وإرسال العمال المصريين للتدريب على كل صغيرة وكبيرة فيها".

وأكد رئيس هيئة قناة السويس السابق، ومستشار الرئيس للمشروعات البحرية،: "الكراكة تعتبر الأحدث والأكبر في الشرق الأوسط.. وتساعد على جذب السفن في قناة السويس، وذلك لأن امتلاك القناة لوسائل النقل والتكريك تساعد في تنمية القناة وجذب السفن أيضا"، مردفا: "الكراكة الجديدة هي الأنسب في المواصفات بالنسبة لقناة السويس".

