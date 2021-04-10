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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ختام أعمال اجتماعات الجمعية العمومية 35 للاتحاد العربي للرياضة العسكرية بالقاهرة

ختام أعمال إجتماعات
ختام أعمال إجتماعات الجمعية العمومية(35) للإتحاد العربي

اختتمت الجمعية العمومية (35) للاتحاد العربي للرياضة العسكرية أعمالها  بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة ، وذلك برئاسة العميد جهاد عيسى قطيشات رئيس الاتحاد العربي للرياضة العسكرية ، وبحضور اللواء الدكتور صبري إبراهيم مصيلحي،  نائب رئيس الاتحاد، والوزير المفوض طارق عبدالسلام الأمين العام للإتحاد العربي للرياضة العسكرية مدير الإدارة العسكرية ، ومحمد لامين الداه ( مسؤول قسم الرياضة العسكرية ) و علي بدر أحمد - سكرتير الإتحاد  وعلي جاد محمــد -  المراقب المالي للإتحاد ، وبحضور أعضاء وفود دول كل من  ( الأردن ، الإمارات ، البحرين ، تونس ، الجزائر ، السعودية ، السودان ، العراق ، سلطنة عمان ، قطر ، ليبيا ، مصر ، اليمن ) وعبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من دول  :  ( فلسطين ، الكويت ، لبنان ، المغرب) .

في بداية الاجتماع الختامي لأعمال الجمعية العمومية قدم الوزير المفوض طارق عبد السلام أمين عام الإتحاد التهنئة للعميد جهاد عيسى قطيشات على ثقة كافة  وفود الدول العربية أعضاء الإتحاد وفوزة  برئاسة الإتحاد العربي للرياضة العسكرية بالتزكية متمنياً له التوفيق والنجاح والتميز والتقدم في أنشطة وفعاليات الاتحاد القادمة ، كما خص بالتهنئة أعضاء المكتب التنفيذي المنتخب ولجميع وفود الدول بالتوفيق والنجاح .

وفي كلمته وجه العميد جهاد عيسى قطيشات رئيس الإتحاد العربي للرياضة العسكرية التحية والشكر والتقدير إلي جمهورية مصر العربية حاضنة العرب رئيساً وحكومة وشعبا وللقوات المسلحة المصرية، متمنياً لمصر ولقواتها المسلحة   المزيد من التوفيق والنجاح  ولأعمال الاتحاد التقدم و الرقي   .

كما وجه العميد جهاد قيشطات الشكر والتحية والتقدير لجامعة الدول العربية " بيت العرب " ممثلة بأمينها العام السيد أحمد أبو الغيط علي إقامة الاجتماعات بمقر جامعة الدول العربية ، والشكر والتقدير موصول للأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون العربية والأمن القومي السفير خليل إبراهيم الذوادي ، وللوزير المفوض طارق عبد السلام مدير إدارة الشئون العسكرية ومجلس السلم والأمن العربي ، وكافة العاملين بها علي حسن الإعداد والتنظيم.

 

كما تقدّم رئيس الاتحاد بالشكر لوفود الدول العربية المشاركة في هذه الاجتماعات حضوريا أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس التي منحته هذه الثقة وتمنياته لهم بالتوفيق والسداد  للارتقاء والنهوض بالاتحاد على الصعيدين الدولي والإقليمي.

 

وفي كلمة ألقاها  اللواء دكتور صبري إبراهيم مصيلحي رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة المصرية ونائب رئيس الاتحاد العربي للرياضة العسكرية  قدّم خلالها التهنئة للعميد جهاد قيشطات بمناسبة فوزه برئاسة الاتحاد بالتزكية بإجماع وفود الدول العربية المشاركة ، متمنياً لرئيس الإتحاد الجديد التوفيق والنجاح والعمل سويا للنهوض والتقدم بأنشطة وبرامج الاتحاد الفترة المقبلة .


وفي الختام تقدّم اللواء صبري مصيلحي بالشكر والتقدير لكافة وفود الدول العربية المشاركة في الاجتماعات وتمنى لهم طيب الإقامة بجمهورية مصر العربية وللأمانة العامة للاتحاد العربي للرياضة العسكرية ممثلة في الادارة العسكرية بجامعة  الدول العربيّة على حُسن الاعداد والتنظيم.

مصر جامعة الدول العربية الاتحاد العربي للرياضة العسكرية الجمعيه العموميه الاتحاد العربي

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