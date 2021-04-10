ريال مدريد ضد برشلونة .. القائم يحرم الملكي من الهدف الثالث

حرم القائم فريق ريال مدريد من تسجيل الهدف الثالث أمام برشلونة في الجولة 30 من الدوري الإسباني "الليجا”.

انطلق فينيسيوس جونيور بالكرة على الجانب الأيسر في هجمة مرتدة سريعة ثم مررها بشكل رائع لفالفيردي على حدود منطقة الجزاء جهة اليمين وسدد الأخير الكرة ولكن ارتدت من القائم الأيمن.

وسيطر برشلونة على منطقة وسط الملعب في الدقائق الأولى من اللقاء وسط محاولات من ريال مدريد للاعتماد على السرعات العالية لمهاجميه وتشكيل هجمات مرتدة نحو مرمى تير شتيجن.

الخطورة الأولى في اللقاء كانت لصالح برشلونة في الدقيقة التاسعة بعد انطلاقة من ألبا في الجانب الأيسر داخل منطقة جزاء ريال مدريد، ليحول عرضية أرضية أمام المرمى إلى ديمبلي، لكن كورتوا تدخل وأبعدها في اللحظة الأخيرة.

ويدخل برشلونة اللقاء في المركز الثاني بترتيب الليجا برصيد 65 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد المتصدر برصيد 66 نقطة، بينما يحل الريال ثالثًا برصيد 63 نقطة.