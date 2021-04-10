سلبية مسحة سيراميكا كليوباترا استعداد لمواجهة الإنتاج الحربي

أكد فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا، سلبية مسحة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وجهازهم الفني، قبل خوض مباراة الإنتاج الحربي بمسابقة الدوري العام الممتاز.

ويلتقي نادي سيراميكا كليوباترا الإنتاج الحربي، مساء غد الأحد، على ملعب استاد السويس، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر للدوري العام.

أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة اللاعبين المتواجدة بالمعسكر المغلق في محافظة السويس، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي غدا بالدوري.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الإنتاج الحربي في الخامسة مساء غد الأحد، على ملعب استاد السويس، بالجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتواجد في المعسكر 20 لاعبا وهم: حراسة المرمى: محمود شكري - عامر عامر خط الدفاع: رجب بكار - أحمد محسن - فابريس نجاه - عبد الله محمود - خالد صبحي - وليد عبد المنعم. خط الوسط: كوامي بونسو - محمد توني - ضياء قنديل - صالح جمعة - محمد ابراهيم - رجب عمران - محمود نبيل. خط الهجوم: ميدو جابر - أحمد ياسر ريان - شادي حسين - وينفول كوبينا- شريف دابو.