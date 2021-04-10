جمال سليمان: سأجسد دور محامي تعويضات في الطاووس.. والقصة لا علاقة لها بحادث فيرمونت

أكد الفنان جمال سليمان، بطل مسلسل "الطاووس"، الذي سيُعرض عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن قصة "الطاووس" تختلف كثيرًا عن قضايا الواقع، و لا يحاكي قضية فندق فيرمونت" أو أي قضية أخرى، ولم يتطرق لحادثة معينة، مشددًا على أن الهاشتاج المنتشر لوقف المسلسل وجه قبيح للسوشيال ميديا، وشئ مُخادع ويجب التعامل معه، مؤكدا أن المسلسل يستحق المشاهدة.

وأضاف "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن مسلسل "الطاووس" يناقش ظاهرة مجتمعية و انفلات مجتمعي أدى إلى قضايا التحرش والاغتصاب الموجودة حاليًا في العالم كله، مشيرًا إلى أن المسلسل تطرق لهذه القضايا لأنها تعمل على استفزاز المجتمع؛ وتخالف معتقداتنا وأعرافنا.

وأوضح أن المسلسل قدم نوعا من الاهتمام بالسوشيال ميديا؛ نظرًا للتغييرات السلوكية من هذا المجتمع مشيرا الى أنه سيجسد دور محامي تعويضات ثم يتعاطف مع الضحية، وهذه الأحداث تختلف عن فيلم "ضد الحكومة" للراحل أحمد زكي.