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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشوط الأول.. ريال مدريد يتقدم على برشلونة بهدفين في غياب رفقاء ميسي

صدى البلد

أنهى فريق ريال مدريد الشوط الأول متقدما على برشلونة بهدفين دون رد في الجولة 30 من الدوري الإسباني.

سيطر برشلونة على منطقة وسط الملعب في الدقائق الأولى من اللقاء وسط محاولات من ريال مدريد للاعتماد على السرعات العالية لمهاجميه وتشكيل هجمات مرتدة نحو مرمى تير شتيجن.

الخطورة الأولى في اللقاء كانت لصالح برشلونة في الدقيقة التاسعة بعد انطلاقة من ألبا في الجانب الأيسر داخل منطقة جزاء ريال مدريد، ليحول عرضية أرضية أمام المرمى إلى ديمبلي، لكن كورتوا تدخل وأبعدها في اللحظة الأخيرة.

رد ريال مدريد كان سريعًا وجاء بالهدف الأول في الدقيقة 14 بعد انطلاقة من فاسكيز في الجانب الأيمن، ليمرر كرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء إلى بنزيما الذي لعبها بـ"كعب" القدم في شباك برشلونة.

وأجرى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد تبديل أول اضطراري في الدقيقة 43 من الشوط الأول، بعدما دفع بأودريزولا بدلًا من فاسكيز الذي شعر بإصابة في الركبة.

وضاعف كروس من تقدم ريال مدريد في الدقيقة 28 من اللقاء بعدما حصل فينيسيوس على كرة ثابتة خارج منطقة الجزاء، سددها الألماني بقوة لترتطم في جسد ديست ثم رأس ألبا وتدخل إلى شباك برشلونة.

وكاد ريال مدريد أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 35 بعد انطلاقة من فينيسوس الذي مرر إلى فالفيردي، ليصوب الأخير كرة قوية ارتطمت في القائم الأيمن لترتد إلى فاسكيز الذي صوبها نحو المرمى شبه الخالي لكن تير شتيجن تدراك الموقف وأبعد الكرة.

ويدخل برشلونة اللقاء في المركز الثاني بترتيب الليجا برصيد 65 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد المتصدر برصيد 66 نقطة، بينما يحل الريال ثالثًا برصيد 63 نقطة.

الدوري الإسباني برشلونة ميسي فريق ريال مدريد زيدان

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الشوط الأول.. ريال مدريد يتقدم على برشلونة بهدفين في غياب رفقاء ميسي

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