عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تجارة حلوان تبدأ الأنشطة الطلابية بمسابقة تنس الطاولة .. اليوم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت اللجنة الرياضية بإتحاد طلاب كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان بدء مسابقة كرة تنس الطاولة  وفتح باب الاشتراك للراغبين  فى المشاركة بالأنشطة الرياضية.

أوضحت إدارة رعاية شباب كلية التجارة و اتحاد الطلاب بالكلية أنه على من يرغب بالانضمام للأنشطة الرياضية والمشاركة فى  مسابقة تنس الطاولة إدراج اسمه فى رعاية الشباب بالكلية لسهولة التواصل معهم وتسجيل بياناتهم الشخصية وإحضار صورة من البطاقة الشخصية الطالب وأن الاولوية باسبقية الحضور مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

 

اقرأ أيضا : 

تجارة القاهرة : دورات لتأهيل الطلاب لسوق العمل

وحددت الكلية أن تقام المسابقة اليوم الأحد  الموافق 11 أبريل 2021 كموعد لإقامة المسابقة وسوف تقام أمام فى الساعة 11  وقالت الكلية أن على الراغبين فى المشاركة لو يسجل من قبل الذهاب مبكراً قبل ميعاد المسابقة و التوجه إلى مبنى رعاية الشباب فى الكلية لتدوين أسمائهم ليتمكنوا من المشاركة فى المسابقة .

 

يأتى هذا ضمن خطة الانشطة الطلابية المقررة العام الدراسى 2020/2021 وتعمل الأنشطة الطلابية على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن.

 

طلبت الجامعة والكلية من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطلاب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد او تقديم طلب الاشتراك فى المسابقة.

 

وكانت جامعة حلوان نبهت على الطلاب منذ بداية العام الدراسي، أنه سيتم منع دخولهم إلى الجامعة دون ارتداء الكمامة حفاظ على سلامتهم.


جدير بالذكر أنه قد كرم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وعمداء الكليات الفنية الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية والدكتور سيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة والدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية، وعميد كلية التربية الرياضية بنين بالهرم الدكتور عماد العزباوي ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

بالإضافة إلى تكريم الطلاب المشاركين في الموكب الجنائزي لنقل المومياوات الملكية، وتجميل متحف الحضارة وميدان سيمون بوليفار، والوزارات وهيئات الدولة والإعلاميين والفنانين والشركة المنظمة للحدث، خلال حفل التكريم الذي أقيم بالمتحف للمشاركين في هذا الحدث.

اخبار التعليم اللجنة الرياضية الانشطة الرياضية

ترشيحاتنا

تسريب بيانات أكثر من مليون مستخدم لـ كلوب هاوس

تؤدي إلى الوفاة.. رئيس مكافحة كورونا يحذر من بروتوكولات العلاج المنتشرة على مواقع التواصل

رئيس لجنة مكافحة كورونا: وائل الإبراشي حالته تحسنت وسيعود لجمهوره قريبا

رئيس لجنة مكافحة كورونا: الحالة الصحية لـ خالد النبوي أصبحت مستقرة

3 نصائح بسيطة للحفاظ على نظافة السيارة

خالد الغندور يسخر من أداء مولودية الجزائر والترجي التونسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

راغب علامة يعترف بحبه لـ وفاء الكيلاني على الهواء.. والأخيرة تصدمه

يدفع الثمن.. تعليق مؤثر من ميدو بعد إقصاء الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

خاص | الحبس ثلاث سنوات .. محامي يكشف تفاصيل بلاغه ضد محمد رمضان للنائب العام

وصفته بـ الذهب الصافي| نور خطاب يروي تفاصيل لقائه بـ شريهان.. خاص

قرار عاجل من الخطوط السعودية بشأن عودة الرحلات الدولية

لا يعمل في صمت.. خبطتين في رأس «محمد رمضان» قبل عرض مسلسل موسى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد