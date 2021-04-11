تجارة حلوان تبدأ الأنشطة الطلابية بمسابقة تنس الطاولة .. اليوم

أعلنت اللجنة الرياضية بإتحاد طلاب كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان بدء مسابقة كرة تنس الطاولة وفتح باب الاشتراك للراغبين فى المشاركة بالأنشطة الرياضية.

أوضحت إدارة رعاية شباب كلية التجارة و اتحاد الطلاب بالكلية أنه على من يرغب بالانضمام للأنشطة الرياضية والمشاركة فى مسابقة تنس الطاولة إدراج اسمه فى رعاية الشباب بالكلية لسهولة التواصل معهم وتسجيل بياناتهم الشخصية وإحضار صورة من البطاقة الشخصية الطالب وأن الاولوية باسبقية الحضور مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

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وحددت الكلية أن تقام المسابقة اليوم الأحد الموافق 11 أبريل 2021 كموعد لإقامة المسابقة وسوف تقام أمام فى الساعة 11 وقالت الكلية أن على الراغبين فى المشاركة لو يسجل من قبل الذهاب مبكراً قبل ميعاد المسابقة و التوجه إلى مبنى رعاية الشباب فى الكلية لتدوين أسمائهم ليتمكنوا من المشاركة فى المسابقة .

يأتى هذا ضمن خطة الانشطة الطلابية المقررة العام الدراسى 2020/2021 وتعمل الأنشطة الطلابية على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن.

طلبت الجامعة والكلية من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطلاب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد او تقديم طلب الاشتراك فى المسابقة.

وكانت جامعة حلوان نبهت على الطلاب منذ بداية العام الدراسي، أنه سيتم منع دخولهم إلى الجامعة دون ارتداء الكمامة حفاظ على سلامتهم.



جدير بالذكر أنه قد كرم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وعمداء الكليات الفنية الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية والدكتور سيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة والدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية، وعميد كلية التربية الرياضية بنين بالهرم الدكتور عماد العزباوي ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

بالإضافة إلى تكريم الطلاب المشاركين في الموكب الجنائزي لنقل المومياوات الملكية، وتجميل متحف الحضارة وميدان سيمون بوليفار، والوزارات وهيئات الدولة والإعلاميين والفنانين والشركة المنظمة للحدث، خلال حفل التكريم الذي أقيم بالمتحف للمشاركين في هذا الحدث.