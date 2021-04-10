محافظ كفر الشيخ يشيد بمحاكاة طلاب المدرسة اليابانية لموكب نقل الموميات.. صور

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتعليم كفر الشيخ بقيادة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والعاملين بالمدرسة المصرية اليابانية ببيلا والأطفال وأولياء أمورهم على محاكاة الأطفال لموكب نقل المومياوات لـ 22 ملكاً وملكة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن محاكاة مثل تلك الاحتفالية التي نالت إعجاب العالم، وتعليم الأطفال وتعريفهم بتاريخ الفراعنة وملوكهم، بالإضافة لأداء الأطفال لتلك المشاهد، عمل يستحق التكريم والإشادة لقيادات التعليم بكفر الشيخ ومديرة المدرسة الدكتورة ولاء الدري، وكل العاملين بالمدرسة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن أداء الأطفال للمشاهد المتعددة لنقل المومياوات إضافة لارتدائهم الملابس الفرعونية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية بارتدائهم الواقيات وارتداء المعلمين الكمامات، أمر يدفعه للإشادة بكل المشاركين في هذا العمل الرائع، خاصة تزويد الأطفال بالمعلومات الخاصة بالملوك والملكات والتاريخ المصري القديم، ونقل تلك المعلومات لأسرهم وأصدقائهم.

وكان تلاميذ المدرسة اليابانية المصرية بإبشان بمركز بيلا، قد برعوا في محاكاة موكب نقل المومياوات الفرعونية، من خلال أداء تمثيلي متميز، مرتدين الزي الفرعوني، وملتزمين بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقد تداول العديد من أولياء الأمور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» هذه الصور للأطفال بالزي الفرعوني، وسط إشادة وفخر بهم، موجهين الشكر والتقدير للقائمين على هذا العمل، وإدارة المدرسة؛ لغرس القيم الوطنية وحب الوطن في نفوس التلاميذ منذ الصغر.

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