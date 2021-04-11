برلماني يطالب بتشديد العقوبات على تجار المخدرات والمتعاطين

قال النائب يحيي كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن ملف الإدمان من أهم الملفات التي تتعلق بالأمن القومي والإقتصادي والإجتماعي للدولة المصرية، موضحا أنه على الرغم من خطورته إلا أنه لم يتم حسمه حتى الأن .

أكد "كدواني" في تصريحاته لـ"صدى البلد" على ضرورة المبادرة التي أطلقتها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي "قرية بلا إدمان"، مشيرا إلى أن الإدمان لم يعد يقتصر على فئة معينة، بل وصل إلى الأطفال والفتيات أيضا، أصبح شيء عادي بالنسبة لبعضهم.

وشدد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، على ضرورة تشديد العقوبات على كل من التجار والمهربين والمتعاطين أيضا، وعمل كشف دوري على جميع الجهات سواء كانت حكومية أو خاصة، ومحاسبة كل من يثبت عليه التعاطي، لأنهم لا يقوموا بإلحاق الضرر بأنفسهم فقط، بل الضرر يعود على كافة فئات المجتمع.



وأعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن إطلاق مبادرة لتنفيذ برامج توعوية متكاملة حول أضرار تعاطى المخدرات في القرى بالمحافظات المختلفة بعنوان "قرية بلا إدمان".

تتضمن المبادرة تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية، إضافة إلى توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان 16023 لتقديم الخدمات العلاجية مجانا‪ ‬وفى سرية تامة.



وأكدت نيفين القباج أنه يتم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني هذه القرى، وخاصة الشباب والمراهقين، ويتم تدريب الشباب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات.

تعتمد هذه التدخلات على التواصل المباشر مع الأسر في القرى، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، كما يتم تنفيذ زيارات منزلية للأهالي لتوعيتهم بخطورة المشكلة في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ،ويتم تقديم خدمات المشورة والدعم النفسي وتوفير الخدمات العلاجية لأى حالة إدمان مجانا من خلال الخط الساخن التابع للصندوق‪ .‬

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، أن المبادرة تتضمن أيضا اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة نحو قرى خالية من الإدمان ومؤسسات خالية من تعاطى المخدرات سواء أكانت مؤسسات تعليمية أو شبابية رياضية أو إدارية بقرى الريف بالعديد من المحافظات المختلفة.



وأشار عثمان إلى أنه سيتم تنفيذ معسكرات تأهيلية لبناء كوادر مجتمعية تطوعية من شباب هذه القرى، كما سيتم إطلاق دوري رياضي بين الشباب تحت شعار "أنت أقوي من المخدرات"، كذلك التدريب على اكتساب المهارات الأسرية من أجل الوقاية من تعاطى المخدرات بجانب تنفيذ زيارات منزلية تستهدف توعية الأسر بخطورة مشكلة المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.