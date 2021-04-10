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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يحدث في دولة عربية.. الحكومة تتبرع بنصف راتب شهر ابريل لمساعدة المتضررين من كورونا

ارشيفية
ارشيفية

كشف رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي اليوم السبت إطلاق صندوق للتبرعات في خطوة لمساعدة الفئات الضعيفة المتضررة اقتصاديا بجائحة كورونا.

وبحسب روسيا اليوم؛ فقد ذكر المشيشي خلال مؤتمر صحفي إن الحكومة خصصت صندوقا للتبرعات موجها لكل التونسيين من أجل التضامن مع الفئات الضعيفة، حيث ستخصص موارده لتعويض الآلاف ممن فقدوا أعمالهم بسبب الوباء.

ومن جانبه ذكر وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي أن أعضاء الحكومة سيتبرعون بـ50 في المائة من رواتبهم لشهر أبريل الحالي للصندوق.

وبين ات هذا الإجراء سيضاف إلى قرارات أخرى من الحكومة بهدف مساعدة هذه الفئات ومن بينها تخصيص نسبة الثلث من قرض البنك الدولي البالغ قيمته 300 مليون دولار سيوجه للفئات نفسها.

وكان البنك الدولي وافق على منح القرض على أن يوجه لدعم نحو مليون عائلة فقيره في تونس بالإضافة إلى 100 مليون دولار لدعم حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.

الحكومة التونسية هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية جائحة كورونا دولة عربية

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