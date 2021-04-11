برلماني: زيارة الرئيس التونسي لمصر تؤكد المؤزارة السياسية بين البلدين

قال النائب محمد الفيومي عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس التونسي، قيس سعيد لمصر جاءت لتبرز مدى المؤزارة السياسية القائمة بين البلدين وأيضا لتأكيد الدور المحوري لمصر علي الساحة العالمية.

وأضاف " الفيومي" لـ "صدي البلد"، أن هناك وفاق واضح بين مصر وتونس وهو الذي أدي إلى حدوث هذه الزيارة والتي تعد فريدة من نوعها، لافتا إلى أنها بمثابة رسالة عالمية توضح قوة العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.

وتابع النائب: “سيكون لهذه الزيارة العديد من الفوائد على المدى القريب ولا سيما بعد التطلعات للمشاركة في عدد من المجالات أبرزها الثقافي.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عقد جلسة مباحثات، أمس السبت، مع نظيره التونسى قيس سعيد بقصر الاتحادية.