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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

احترس.. هذه الأفعال تنقص من ثواب الصيام

صدى البلد

أيام ويحل علينا شهر رمضان المبارك ويجب على الجميع أن يهيئ نفسه لهذا الشهر ويضع خطته لهذا الشهر من الآن وأن يحاول تجربة ذلك من الآن ، وليعلم الجميع أن الصيام ليس الصيام عن الطعام والشراب بل الامتناع عن ارتكاب المعاصي والآثام وأن يكون حسن الخلق حتى يستطيع المواظبة على ذلك حتى بعد انتهاء شهر رمضان . 

والسؤال الذي ورد في هذا الصدد إلى دار الافتاء عبر صفحتها الرسمية يقول السائل: “هل المعصية وبالتحديد مخاصمة أخي أو أحد أقاربي تفسد الصوم أو تقلل ثوابه".

3 أفعال تبعدك عن ارتكاب  الذنوب والمعاصي

المُداومة على الفرائض والمأمورات، وخاصّةً الصّلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة؛ فإنّها تمنع من الوقوع فيما لا يرضي الله؛ حيث قال سبحانه وتعالى: (اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ).


 استحضار ضرر المعصية وسوء عاقبتها في الدّين والدّنيا والآخرة؛ فذلك يجعل العبد أشدَّ تمسُّكًا بالطّاعة، وأكثر بُعدًا عن المعاصي، يقول ابن القيّم: (وإن كنت على شكٍّ، فراجعْ آياتِ الربّ تعالى الدّالة على وجوده، وقدرته، ومشيئته، ووحدانيّته، وصدق رسله فيما أخبروا به عنه، وتجرَّدْ، وقُمْ لله ناظرًا أو مُناظرًا حتى يتبيّن لك أن ما جاءت به الرّسل عن الله فهو الحقّ الذي لا شكّ فيه).


 اتّخاذ رفقةٍ صالحةٍ تُعينه على الخير إذا عزم عليه، وتُذكّره إن غَفِل عنه، ويجب عليه كذلك الابتعاد عن رفاق السّوء.

هذه الأفعال تنقص من ثواب الصيام

دار الإفتاء، أكدت أن الصوم مع ارتكاب المعاصي، لا يُفسده ولا يترتب عليه القضاء، طالما استوفى أركان الصيام، ولكن ثوابه ينقص بقدر ما ارتكب من المعاصي.

وأضافت أن استيفاء أركان الصيام يسقط المطالبة بقضاء الصوم، لكن ينقص ثوابه، مؤكدة أنه يجب على المسلم أن تكون سلوكياته متناسقة مع الحكمة من صيام رمضان فيبتعد عن الخصام والشقاق وقطع صلة الأرحام ويلزم نفسه الطريق المستقيم الذي ينتهي به إلى إرضاء الله عز وجل ليكون جزاؤه عند الله تعالى قبول صيامه والحصول على ثوابه.

ونصحت الإفتاء أنه يلزم المسلم أن يوجه سلوكه إلى فعل الخير والبعد عن الشر بمعنى أن تكون أقواله وأعماله كلها تتفق مع ما جاءت به الشريعة الإسلامية من التسامح والتواضع وحب الخير لكل الناس حتى إلى من أساء إليه والعطف على ذوي الحاجات وإمساك اللسان عن البذاءات وعن أعراض الناس.

شهر رمضان الصيام الذنوب والمعاصي ثواب الصيام

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