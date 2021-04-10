بعد أزمة سد النهضة.. وزيرة الهجرة تتحدث عن دور المصريين بالخارج في دعم مصر.. فيديو

قالت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن هناك تكليفات من القيادة السياسية للوزارة، بالتواصل مع المصريين بالخارج، وتلبية احتياجاتهم، والاستفادة من خبراتهم، ومن القوى الناعمة في الخارج.

وأشادت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة “ten”، مشيدة بدور الوزراة وما بذلته من جهود خاصة بالقضايا التي تمس الأمن القومي المصري، وتحديات الدولة المصرية، ومحاولتها لربط أبنائها في الخارج وتحميلهم المسئولية مع المصريين في الداخل، وتوصيل صوت مصر في الخارج.



وأضافت أن المصريين في الخارج نظموا عدة وقفات سلمية في بعض العواصم، مطالبين بأحقية مصر في مياه النيل، مع احترام سيادة كل دولة في إطار التاريخ والمستقبل المشترك.



وأوضحت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوزراة ساهمت في توعية المصريين بالخارج، بسد النهضة الإثيوبي، بالتعاون مع وزير الري، وذلك من خلال مركز حوار الوزارة، للشباب الدارسين في الخارج، والإجابة عن استفساراتهم، منوهة بأن الإعلام لديه مسئوليه فى إعطاء المادة، والتي من خلالها يمكن للشباب في الخارج توصيل الرسالة لكل أنحاء العالم.



وأكدت أن وزارة الهجرة أنتجت فيلما مدته “دقيقة و20 ثانية”، يشرح حق الدولة المصرية في مياه النيل، ومطالبتها بمطالب شرعية، وأنها تحمل السلام دائما للدول الأخرى، مضيفة أن الوزراة طالبت المصريين بالخارج نشر الفيديو.