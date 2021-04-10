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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أشهر تطبيق تواصل أمريكى ينافس Clubhouse بهذه الميزات

أشهر تطبيق تواصل
أشهر تطبيق تواصل أمريكى ينافس Clubhouse بهذه الميزات

كشفت تسريبات أن تطبيق التواصل الاجتماعى الأشهر فى الولايات المتحدة، Reddit ريديت، يعمل على تطوير ميزة جديدة لمنافسة تطبيق الدردشة الصوتية Clubhouse والذى ازدادت شهرته مؤخرا وأصبح منافسا بشكل أساسى لجميع تطبيقات التواصل الاجتماعى.

 

وبحسب موقع Mashable فإن تطبيق Reddit ريديت سيضم ميزة الدردشة الصوتية قريبا لمستخدميه، بالإضافة إلى توفير عدد من الميزات الأخرى والتى يعمل علي إصدارها منذ شهر أغسطس العام الماضى.

 

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كما سيوفر تطبيق تطبيق Reddit ريديت عدد من الميزات الحصرية ولكن ستكون من خلال اشتراك شهرى يقدر بحوالى 5 دولارات مثل تطبيق Discord للدردشة الذى يمتلك عددا من الميزات المدفوعة. 


وكانت ذكرت تقارير عن أن شركة تويتر Twitter، تخطط للإستحواذ على تطبيق Clubhouse حيث عقدت الشركة عدة نقاشات مباشرة مع Clubhouse من أجل الإستحواذ عليه مقابل ٤ مليارات دولار، بالإضافة إلى تطويرها ميزة منافسة له بتطوير تسمى Spaces . 


ويعد تطبيق Reddit ريديت من أشهر تطبيقات التواصل الأمريكية التى تنافس بشكل أساسي مواقع مثل فيسبوك وتويتر ، ويتم استخدامه لنشر العديد من الأشياء المختلفة، مثل الصور والفيديوهات وأيضا المنشورات النصية ، والروابط ، ويتم فيه مناقشة كل الموضوعات، ومشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعى الأخرى، ويمكنك تسجيل حساب عليه للدخول والتعرف على كل ما تريده. 
 

Reddit clubhouse تطبيقات التواصل الدردشة الصوتية تويتر

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