إصابة 6 أشخاص في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

أفادت شبكة “سي.إن.إن” الأمريكية، بأن 6 أشخاص أصيبوا، خلال تبادل لإطلاق النار بين مسلحين كانوا يستقلون مركبتين، على طريق سريع، في فورت وورث، بولاية تكساس الأمريكية.



وقالت الشرطة إن ركاب السيارتين تبادلا إطلاق النار لأسباب غير معروفة.



وأشارت إلى إن المشتبه فيهم في الحادث غير معروفين ولاذوا بالفرار، مؤكدة أن الحادث مرتبط بأنشطة عصابات.



وحسب الشرطة، أصابت رصاصات طائشة امرأة كانت تقود سيارتها على الطريق، ورجلا كان داخل منزله المحاذي له.



وخلَّف الحادث 6 جرحى، نقلوا إلى المستشفيات، بينهم حالة حرجة، فيما كان الآخرون يعالجون من إصابات لا تهدد حياتهم.