عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 6 أشخاص في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

صدى البلد

أفادت شبكة “سي.إن.إن” الأمريكية، بأن 6 أشخاص أصيبوا، خلال تبادل لإطلاق النار بين مسلحين كانوا يستقلون مركبتين، على طريق سريع، في فورت وورث، بولاية تكساس الأمريكية.


وقالت الشرطة إن ركاب السيارتين تبادلا إطلاق النار لأسباب غير معروفة.


وأشارت إلى إن المشتبه فيهم في الحادث غير معروفين ولاذوا بالفرار، مؤكدة أن الحادث مرتبط بأنشطة عصابات.


وحسب الشرطة، أصابت رصاصات طائشة امرأة كانت تقود سيارتها على الطريق، ورجلا كان داخل منزله المحاذي له.


وخلَّف الحادث 6 جرحى، نقلوا إلى المستشفيات، بينهم حالة حرجة، فيما كان الآخرون يعالجون من إصابات لا تهدد حياتهم.

مسلحين اطلاق نار تكساس

ترشيحاتنا

مصطفى حسني لـ تامر حسني: صوتك نعمة من ربنا.. والأخير: أنا وصوتي تحت أمرك

إصابة 6 أشخاص في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

سلبية مسحة سيراميكا كليوباترا استعداد لمواجهة الإنتاج الحربي

أسباب إيجابية مسحة كورونا حتي بعد تلقي اللقاح.. 4 عوامل

الشوط الأول.. ريال مدريد يتقدم على برشلونة بهدفين في غياب رفقاء ميسي

حرب عصابات.. العثور على جثة امرأة مقطعة داخل حقيبة سفر| صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

بعد وقف رئيس حي 15 مايو| هذا موعد استئناف البناء بالاشتراطات الجديدة

إثيوبيا خالفت اتفاق المبادئ .. الري: قدمنا 15 سيناريو للتوصل لاتفاق ملزم

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

خاص | الحبس ثلاث سنوات .. محامي يكشف تفاصيل بلاغه ضد محمد رمضان للنائب العام

مصر تتمسك بالتوصل لاتفاق حول سد النهضة وترفض تبادل البيانات عن الملء الثاني

يدفع الثمن.. تعليق مؤثر من ميدو بعد إقصاء الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

الكويت تصدر قرارا عاجلا بشأن الوافدين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد