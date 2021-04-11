طلبات إحاطة لـ النواب على مائدة الوزراء.. برلمانية تطالب بإسناد استصدار التراخيص إلى مكاتب الاستشارات الهندسية المقيدة بالنقابة.. ونائب الأقصر يطلب سرعة إدراج إنشاء مستشفى الزينية في خطة الصحة

طلبات إحاطة للنواب على مائدة الوزراء..

أول طلب إحاطة للاستعانة بمكاتب الاستشارات الهندسية كجهة معتمدة من وزارة الإسكان لاستصدار التراخيص

طلب إحاطة لوزيرة الصحة لإنشاء مستشفى "الزينية" بالأقصر

طلب إحاطة لوزيري الري والبيئة بشأن تلوث ترعة السماعنة في الشرقية



تقدم عدد من نواب البرلمان بطلبات إحاطة لبعض الوزراء في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بهدف التوصل إلى حلول للمشاكل التي تتضمنها تلك الطلبات.

تقدمت النائبة آمال رزق الله، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، بشأن الاستعانة بمكاتب الاستشارات الهندسية كجهة معتمدة من وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة وتحت اشراف كليات الهندسة ايضا لاستصدار التراخيص ومتابعة التنفيذ.

وأوضحت آمال رزق الله، خلال طلب الإحاطة، أن قانون البناء الموحد الجديد وضع مجموعة من الضوابط لاستخراج رخص البناء، لتيسير الإجراءات على المواطنين وتحديد مسئولية السلامة الإنشائية لأى مبنى، كما تم توزيع بيان بخطوات محددة لآلية العمل لاستخراج تراخيص البناء مع المكاتب الاستشارية، كما حددت وزارة الإسكان مكاتب استشارية معتمدة بالتنسيق مع نقابة المهندسين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الواقع العملي أثبت مجموعة من الصعوبات التي تواجه استخراج التراخيص نتاج تأخر إصدار التراخيص من المكاتب الاستشارية، مما دفعنا إلى البحث عن آلية مساعدة من أجل الاسراع فى اصدار تراخيص البناء، مُشددة على ضرورة الاستعانة بمكاتب الاستشارات الهندسية كجهة معتمدة من وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة وتحت إشراف كليات الهندسة ايضا لاستصدار التراخيص ومتابعة التنفيذ.

وطالبت البرلمانية، بإسناد مهمة استصدار التراخيص إلي مكاتب الاستشارات الهندسية المقيدة بنقابة المهندسين وتحديد تصنيفات للمكاتب المخولة باستصدار تراخيص البناء وفقا لحجم عمالتها وطاقاتها الفنية لضمان عدم الإضرار بكفاءة العمليات الإنشائية، إضافة إلى تحفيز المكاتب الاستشارية لرفع كفاءاتها وتطوير عمالتها لرفع درجات التصنيف ومن ثم اقتناص الفرص الجديدة.

وتقدم أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لإنشاء مستشفى الزينية المركزي.

وجاء في طلب الإحاطة: أن هناك قرار وزاري صادر برقم 424 لسنة 2010، من محافظ الأقصر الأسبق، بتخصيص قطعة أرض مساحتها فدانين و8 قراريط، لإنشاء مستشفى مركزي يخدم أهالي مركز الزينية والقرى المجاورة له.

وأضاف النائب أن مركز الزينية واحد من أكبر مراكز المحافظة مساحةً وسكانًا، ومع ذلك لا يوجد به مستشفى مركزي، سوى وحدات صحية غير مجهزة وتعاني من نقص في الإمكانيات، وهو ما يدفع الأهالي للجوء إلى باقي مستشفيات المحافظة.

وتساءل إدريس: هل من المنطق أن يصدر قرار عمره أكثر من 10 سنوات بإنشاء مستشفى مركزي بالزينية !.. ومنذ ذلك الوقت لم يدخل حيز التنفيذ، في حين أن قطعة الأرض جاهزة ومتوفرة له.

وأكد نائب البرلمان، ضرورة قيام وزارة الصحة، بسرعة إدراج إنشاء مستشفى مركزي، بمدينة الزينية، شمال الأقصر، في خطتها التنفيذية الحالية، كما طالب وزارة التخطيط، بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشائها، وتوجيه طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته.

وتقدم النائب أحمد عبد اللطيف الطحاوي، بطلب إحاطة للدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بشأن تلوث ترعة السماعنة بمحافظة الشرقية بالصرف الصحى.

وأشار "الطحاوي" لـ "صدى البلد" إلى أن ترعة السماعنة بمحافظة الشرقية تعتبر المصدر المغذي لمحطات مياه الشرب في المناطق المحيطة بها.

ووافق المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في شأن تغليظ عقوبة ختان الإناث، بالإضافة لإقرار تعديلات قانون أحكام القطن.

وقرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إرجاء مناقشة أي طلب من الطلبات المقدمة في شأن تشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص حادث تصادم قطاري سوهاج.