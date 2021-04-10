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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفريق أسامة ربيع: أول تليفون بعد تعويم السفينة كان للرئيس السيسي

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

علق الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس “إيفر جيفين”.


وقال "ربيع"، خلال حواره مع الإعلامية "لميس الحديدي"، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: "لم يخطر ببالي أبدا أن تغلق قناة السويس لمدة 6 أيام، قبل أزمة السفينة"، متابعا: "أول تليفون بعد تعويم السفينة، كان للرئيس السيسي".

 

وأضاف: "انتقلت فور علمي بجنوح السفينة، إلى مكان الحادث، ورد فعل الصحافة العالمية حوله كان يشعرني بالمسئولية".


وأكد: "كنت واثقا من تعويم السفينة، لكن لم أكن على يقين بموعد التعويم، وكنا نعمل في التكريك تحت السفينة إيفرجيفين وسط مخاطر محسوبة"، مردفا: "لو كنا بدأنا في سيناريو تخفيف الحمولة؛ كنا سنستغرق شهرا".

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