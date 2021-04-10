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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زيادة أعداد الإصابات.. مستشفى عزل العبور يكشف مخاوفه من الموجة الثالثة لكورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

قال الدكتور أيمن ثروت مدير وحدة الرعاية بمستشفى عزل العبور، إنه خلال هذه الفترة نلاحق تزايدًا واضحًا في أعداد إصابات فيروس كورونا مؤكدا أننا لا نستطيع أن نحدد أن كنا وصلنا إلي ذروة إصابات الموجة الثالثة أم لا إلا بعد نفص أعداد الإصابات .

واضاف ايمن ثروت خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي أم سي " المذاع علي قناة " دي أم سي " : أن أعداد إصابات الفيروس بعد الموجة الأولي قلت بشكل ملوحظ ولكن بعد نهاية الموجة الثانية لم تقل بشكل كبير مؤكدا أننا متواجدون باستمرار في المستشفيات .

وأوضح أيمن ثروت ، أننا نخشي ألا تكون هذه الفترة هي ذروة إصابات فيروس كورونا وان الذروة مازالت قادمة وهذا ما تم في الدول الأوروبية مؤكدا أننا نحاول تحديث بروتوكول علاج كورونا باستمرار كي يواكب التطور المستمر لافتاً إلى أن أعراض فيروس كورونا تتغير باستمرار.

 

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