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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كنز الطبيعة

فوائد الكوسة.. تغذية وإنقاص وزن وعلاج أخطر الأمراض

فوائد الكوسة
فوائد الكوسة

فوائد الكوسة كثيرة جدا فهى تحتوى على قدر كبير من العناصر المهمة لصحة الجسم، والوقاية من الأمراض.

ونعرض فيما يلي، أهم فوائد الكوسة الصحية، وفقا لما ذكره موقع “healthline”. 

قيمة غذائية عالية 

تحتوي الكوسة على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية المفيدة، تشمل “فيتامين أ، المنجنيز، وفيتامين سي ، البوتاسيوم، والمغنيسيوم، وفيتامين ك كما أنه يحتوي على كميات صغيرة من الحديد والكالسيوم والزنك والعديد من فيتامينات ب الأخرى”.

والكوسة المطبوخة غنية بشكل خاص بفيتامين أ ، على الرغم من أن الكوسة النيئة تحتوي على كمية أقل قليلاً.

نسبة عالية من مضادات الأكسدة


من فوائد الكوسة، الوقاية من الأمراض غنية أيضًا بمضادات الأكسدة، وتحتوي على العديد من مضادات الأكسدة التي قد توفر العديد من الفوائد الصحية، توجد أعلى المستويات في قشر الفاكهة.


هضم صحي


قد تعزز الكوسة الهضم الصحي بعدة طرق، الكوسة غنية بالماء والألياف، وهما مركبان يمكنهما تعزيز الهضم الصحي، عن طريق تقليل خطر الإمساك، وأعراض اضطرابات الأمعاء المختلفة.


تقليل مستويات السكر في الدم


قد تساعد الكوسة في خفض مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع 2، كما قد تزيد ألياف الكوسة من حساسية الأنسولين، وتثبت مستويات السكر في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بالمرض.


تحسين صحة القلب


فوائد الكوسة عديدة لصحة القلب قد تؤدي الألياف والبوتاسيوم والكاروتينات الموجودة في الكوسة إلى خفض ضغط الدم والكوليسترول وعوامل الخطر الأخرى لأمراض القلب.


تقوي الرؤية


من فوائد الكوسة في نظامك الغذائي أنها تساعد على الرؤية بشكل جيد، فهي غنية بالمنجنيز واللوتين والزياكسانثين والفيتامينات A و C- وهي العناصر الغذائية التي تساهم في الرؤية الصحية، وقد تقلل من خطر الإصابة بأمراض العين المرتبطة بالعمر.

 
إنقاص الوزن


فوائد الكوسة كثيرة فهي غنية بالماء والألياف ومنخفضة السعرات الحرارية، وكلها قد تساعد في تقليل الجوع، وتساعدك على الشعور بالشبع؛ مما قد يؤدي لفقدان الوزن بمرور الوقت.


فوائد أخرى محتملة 


من أبرز فوائد الكوسة الأخرى صحة العظام والغدة الدرقية والبروستاتا، وقد يكون لها أيضًا خصائص مضادة للسرطان، لكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث قبل إجراء استنتاجات قوية.

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