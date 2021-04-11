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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مواطن يستغيث بوزارة الصحة: نفسي أتعالج عشان أقدر اتحرك واصرف على عيالي

صدى البلد

ناشد المواطن عبدالرحمن ربيع عبد اللطيف صالح، البالغ من العمر 34 عاماً ، القاطن بكفر عبود التابعة لمركز أبشواي محافظة الفيوم، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة؛ لمساعدته في تكاليف العلاج الطبيعى.


وقال عبدالرحمن ربيع فى رسالته: أنا كنت شغال باليومية ووقعت من أعلى عمود الكهرباء، وحصل كسر فى النخاع الشوكي ولعدم قدرتى على تكاليف العملية وقت وقوع الحادث أدى ذلك لإصابتى بشلل نصفي ، و أمل فى العلاج الطبيعى، ومش قادر على المصاريف، ونفسى اتعالج عشان أقدر اتحرك لتوفير مصاريف عيالى".

وأضاف: "أنا راضى وصابر باللى كتبه ربنا، لكن اللى وجعنى مش بس الآلام الجسدية، بيتى الذي يكاد ينهار ومش عارف أصرف على عيالي لان لا أحد يساعدني أنا وابنائي".

وناشد وزارة الصحة أن تنظر إليه نظرة رحمة وعطف، بالموافقة على مساعدته في تكاليف العلاج الطبيعى على نفقة الدولة، لأنه لا يعمل فى الوقت الحالى ولا يملك تكاليف العملية، متمنيا ان يعود للسير على قدمية حتى يتمكن من العمل والأنفاق على أبنائه.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم 01093276331

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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