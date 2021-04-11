عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

2022 عام الثقافة المصرية التونسية

نجيب بلحسن لـصدى البلد: التعاون الثقافي المصري التونسي سيجعل التقارب أسرع

الفنان التونسى نجيب
الفنان التونسى نجيب بلحسن

أعرب الفنان التونسى نجيب بلحسن عن سعادته بالتعاون الثقافي بين مصر وتونس من خلال تعزيز الأنشطة الثقافية والفنية بين البلدين، عقب الاعلان اليوم عن عام 2021 -2022 ليكون عامأ للثقافة المصرية التونسية.

وأكد الفنان التونسى نجيب بلحسن فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، ان  التقارب  الثقافى  بين الشعبين التونسى والمصرى موجود بالفعل الا ان هذا إتخاذ القرار سيجعل الامر يتحقق  أسرع " .

وإضاف نجيب بلحسن ان هذا القرار سيجعل هناك أعمال فنية وثقافية مشتركة بين البلدين . 

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد قال إنه تم الاتفاق على إعلان عام 2021 -2022 عامأ للثقافة المصرية التونسية، من خلال تفعيل الأنشظة الثقافية والفنية المشتركة بمختلف مناحيها ، فى كل من مصر وتونس بما يعكس التاريخ المشترك بين الشعبين والتواصل القائم بينهما 

مصر الرئيس التونسي 2022 عام الثقافة المصرية التونسية الرئيس عبد الفتاح السيسي الفنان التونسى نجيب بلحسن

موضوعات متعلقة

نجيب بلحسن يواصل تصوير مسلسل موسى مع محمد رمضان

ترشيحاتنا

قصة سيارة شاركت في بيع ميدان العتبة لـ إسماعيل يس في هذا الفيلم | صور

جولات الرئيس قيس سعيد في شوارع مصر| خبير سياحة يعدد الفوائد والمكاسب

شاهد.. إعلان نيسان الجديد بطولة بري لارسون

التعليم : إعلان أسماء الفائزين بجوائز «توفير الأطفال والشباب»

مدبولي: نعمل على تحقيق خطوات مهمة في الري الحديث تتكامل مع مبادرة "حياة كريمة"

الإمام الأكبر يهدي الرئيس التونسي نسخة من وثيقة الأخوة الإنسانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

الثلاثاء غرة الشهر.. السعودية تعلن تعذر رؤية هلال رمضان

تفاصيل الحالة الصحية لـ مرتضى منصور بعد سقوطه مغشيا عليه

انتحل صفة ضابط لمدة ٣٠ عاما.. وفاة أخطر مزور في الجيزة داخل محبسه

حقه يغمس بالفلوس ملوخية.. ماذا قال الجمهور عن فيديو دولارات محمد رمضان بعد معرفة أجره في موسى

أول تعليق من خالد الغندور على مرض مرتضى منصور

أول دولة تعلن موعد بدء صوم شهر رمضان المبارك

وصفته بـ الذهب الصافي| نور خطاب يروي تفاصيل لقائه بـ شريهان.. خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد