نجيب بلحسن لـصدى البلد: التعاون الثقافي المصري التونسي سيجعل التقارب أسرع

2022 عام الثقافة المصرية التونسية

أعرب الفنان التونسى نجيب بلحسن عن سعادته بالتعاون الثقافي بين مصر وتونس من خلال تعزيز الأنشطة الثقافية والفنية بين البلدين، عقب الاعلان اليوم عن عام 2021 -2022 ليكون عامأ للثقافة المصرية التونسية.

وأكد الفنان التونسى نجيب بلحسن فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، ان التقارب الثقافى بين الشعبين التونسى والمصرى موجود بالفعل الا ان هذا إتخاذ القرار سيجعل الامر يتحقق أسرع " .

وإضاف نجيب بلحسن ان هذا القرار سيجعل هناك أعمال فنية وثقافية مشتركة بين البلدين .

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد قال إنه تم الاتفاق على إعلان عام 2021 -2022 عامأ للثقافة المصرية التونسية، من خلال تفعيل الأنشظة الثقافية والفنية المشتركة بمختلف مناحيها ، فى كل من مصر وتونس بما يعكس التاريخ المشترك بين الشعبين والتواصل القائم بينهما