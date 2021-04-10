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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البدري يطمئن على تريزيجيه عقب إصابته

حسام البدري
حسام البدري

حرص الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول على التواصل مع اللاعب الدولي محمود حسن تريزيجية لاعب أستون فيلا الإنجليزي للإطمئنان على حالته ومعرفة مدى الإصابة التي تعرض لها وخرج على إثرها من مباراة فريقه أمام ليفربول في منافسات "البريميرليج".

وشد المدير الفني من أزر اللاعب معنويا للتعافي لاسميا وأنه يعتبر من العناصر المهمة لمنتخبنا الوطني التي يعتمد عليها الجهاز الفني.

وأكد اللاعب للكابتن حسام البدري  أنه سيجري غدا أشعة على ركبته للوقوف علي الحالة الخاصة به وإبلاغه بنتائج تقرير الأشعة.

ويستعد منتخبنا لفترة التوقف الدولي بشهر يونيو القادم ومواجهة منتخبي أنجولا والجابون في بداية منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بقطر ٢٠٢٢.

البريميرليج ليفربول أستون فيلا حسام البدري

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