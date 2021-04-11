أهالى قرية بشلا في ميت غمر للمسئولين: أعمدة الإنارة متهالكة وتعرضنا للخطر

سادت حالة من الغضب الشديد بين أهالي قرية بشلا التابعة لمركز ومدينة ميت غمر محافظة الدقهلية، بسبب تهالك أعمدة الإنارة، ووجود فواتح بها تهدد حياة المواطنين والأطفال بالصعق الكهربائي.

وقال الأهالي، فى رسالة بعثوا بها لخدمة شكاوى "صدى البلد": “نستغيث بالمسئولين عن الكهرباء بمحافظة الدقهلية من وجود أعمدة كهرباء متهالكة، كما نعانى من ضعف في الخدمات العامة”.

وأضافوا: "والمشكلة الأكبر التي تسبب خوف وانزعاج العديد من الأهالي، ترك أعمدة الكهرباء بالقرية بدون صيانة حتى أصبحت متهالكة وبها فتحات تهديد حياة الأطفال، خاصة في فترة سقوط الأمطار، فنخشى على أولادنا من الصعق بالكهرباء، خصوصا ونحن الآن في فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار ونخاف على أبنائنا من ملامسة تلك الأعمدة، بجانب تخوفنا من أن تقع هذه الأعمدة وتحدث كارثة وتزهق الأرواح، أغيثونا قبل أن تقع الفاجعة".

وأكدوا أنهم تقدموا بشكاوى عديدة للمسئولين في شبكة الكهرباء والوحدة المحلية لصيانة الأعمدة، خاصة أنها محاطة بمنازل الأهالي، ومع سقوط الأمطار تتسبب في حدوث صعق كهربائي عند ملامستها، دون استجابة من أحد.

وناشدوا المسئولين في محافظة الشرقية والكهرباء سرعة إحلال وتجديد الأعمدة الكهربائية المتهالكة وحل هذه المشكلة للحفاظ على أرواح أبنائنا وأهالى المنطقة.

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